Focado no público 50+, bar em casarão de 1915 é novidade em Porto Alegre

Columbus. O bar, focado em drinks e petiscos localizado, fica na avenida Cristóvão Colombo, nº 582, no bairro Floresta.



A dupla, que já comandou outros negócios, buscou um novo ponto após Em função da pandemia, montamos o bar meio aberto, mas não era para ser abertão. Não que não fosse funcionar na rua, mas ele era para ser mais fechado, mais reservado”, explica Cecília. Ainda de acordo com os empreendedores, outro ponto-chave foi um aumento expressivo nos aluguéis no Bom Fim.



Com o encerramento das atividades na avenida Osvaldo Aranha e o sentimento de que Porto Alegre não tinha um ponto para pessoas da mesma faixa etária que os empreendedores, Cecília e Eduardo começaram a maturar a ideia do novo negócio. "Moro aqui perto e sabia que esse lugar estava para alugar há mais de seis anos, mas pensei que, por ser um casarão de 1915, um local de mais de 100 anos, estaria fora do nosso orçamento. Quando fechamos o Osvaldo, parei aqui na frente e decidi que iria ver o preço do aluguel. Quando percebemos que encaixava no nosso bolso, decidimos que seria aqui", lembra Cecília.

O local abriu suas portas há 40 dias e registrou fila de espera em seu segundo fim de semana TÂNIA MEINERZ/JC



De acordo com Cecília e Eduardo, o bairro Floresta era, durante a juventude dos sócios, um ponto com diversos bares e danceterias. "Queríamos ir para alguma avenida icônica de Porto Alegre, e a Cristóvão Colombo foi uma avenida que, nos anos 1980, 1970, tinha muitos lugares memoráveis", lembra Eduardo. Os sócios também descobriram, por meio de amigos, que na década de 1980, diversos negócios que ocupavam a região do Bom Fim também se deslocaram até o Floresta, movimento que serviu de inspiração para o negócio. De acordo com Cecília, a parte mais importante no empreendedorismo é sentir o feeling dos negócios.

A Columbus abriu suas portas há pouco mais de um mês. Os sócios ressaltam que, por sustentabilidade, 100% dos móveis utilizados eram do ponto anterior. “Tínhamos pouco para investir e queríamos algo mais intimista, com uma luz baixa. Os lustres são as estruturas das placas de aluga-se desse prédio e da placa do Osvaldo. O banco, que temos próximo do palco, fizemos com o tablado do antigo bar”, conta Cecília, explicando que, embora o local comporte um público maior, optaram por restringir o serviço para até 100 clientes. . Os sócios ressaltam que, por sustentabilidade,. “Tínhamos pouco para investir e queríamos algo mais intimista, com uma luz baixa.. O banco, que temos próximo do palco, fizemos com o tablado do antigo bar”, conta Cecília, explicando que, embora o local comporte um público maior, optaram por restringir o serviço para

Apostando na fidelidade do público que acompanha os negócios da dupla, que atua há mais de 30 anos no ramo dos bares e danceterias, o novo ambiente, de acordo com Cecília e Eduardo, permite que haja uma movimentação. “ Nosso bar tem alma, as pessoas vêm atrás da gente, porque colocamos nossa alma nos negócios ”, comenta Cecília, explicando que, na segunda semana de operação, o Columbus já havia registrado fila de espera para ingressar no local.

Cecília Capovilla e Eduardo Etchepare são os nomes a frente do Columbus, novo bar no bairro Floresta TÂNIA MEINERZ/JC

De acordo com os empreendedores, o Columbus busca ser um bar com foco em pessoas que buscam mais do que um simples local para beber. Eduardo afirma que a meta para os próximos meses é estruturar uma cozinha para que o local passe a atender como um gastrobar de pratos sazonais. “Este é o nosso lugar de resgate. Um local fechado também era uma das necessidades dos nossos amigos. O pessoal dizia ter poucas opções na nossa cidade quando queriam sair com um grupo de amigos para um lugar legal”, explica Eduardo.

O bar oferece drinks clássicos e autorais com opções sem álcool, cerveja e chope. Para comer, o Columbus tem pizzas individuais em cinco sabores no valor de R$ 45,00, pão parrillero em dois sabores por R$ 32,00 e dois sabores de quiche por R$ 23,00.

Endereço e horário de Funcionamento do Columbus

O Columbus está localizado na avenida Cristóvão Colombo, nº 582, no bairro Floresta. O local opera de quinta-feira a sábado, das 19h à meia-noite. Reservas podem ser efetuadas pelo Instagram (@columbusbarpoa).