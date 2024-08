Com capacidade para 500 pessoas, nova churrascaria de Porto Alegre aposta em variedade de cortes e espaço kids

Há pouco mais de um mês, abriu em Porto Alegre uma nova casa de carnes. O Terra do Churrasco (@terradochurrascors) tem o propósito de celebrar uma das maiores tradições do Rio Grande do Sul: o churrasco. Apresentando um cardápio completo de assados, além de acompanhamentos, opções à la carte e sobremesas, o local se destaca pela diversidade no menu. Fernando Martins, proprietário da operação, está à frente de outros empreendimentos voltados à gastronomia e ao entretenimento, mas este é o primeiro focado em cortes de carne.

“Temos vários negócios nesse ramo de entretenimento gastronômico. A Terra do Churrasco é uma homenagem a nossa maior tradição. Nos inspiramos em lugares tradicionais e fizemos uma versão nossa, do que a gente entende em termos de variedade, de qualidade e de formato de atendimento ”, explica Fernando.



Localizado na rua Professor Cristiano Fischer, nº 1440, o restaurante funciona onde existia o Pátio Bar, empreendimento também comandado por Fernando. De acordo com o empreendedor, com o encerramento das atividades do antigo negócio, surgiu a vontade de apostar ainda no local que apresenta uma arquitetura singular. “Temos esse paisagismo natural e exuberante, toda uma estrutura e entendemos que aqui seria o lugar perfeito para trazer essa diversão de casa de carnes e espaço familiar para comportar todos os estilos de público”, comenta. Espaço kids fica ao fundo do estabelecimento e conta com opções diferentes de brinquedos para os pequenos TERRA DO CHURRASCO / DIVULGAÇÃO / JC



O local tem capacidade para 280 pessoas na parte interna e até 300 na externa. Segundo Fernando, um diferencial do restaurante é a possibilidade de reservas para grandes eventos. "Se alguém quer celebrar o aniversário e convidar 50 amigos, fazemos a reserva. São poucos os lugares que conseguem realizar grandes reservas", diz. O restaurante também conta com um grande espaço kids ao fundo do estabelecimento. "Essa operação é um presente para a cidade. Em termos de diversidade no cardápio, tamanho e espaço kids. Atendemos vários gostos e ocasiões", afirma.

Entre os cortes mais pedidos está o entrecot, mas, segundo Fernando, há uma procura enorme pelo vazio, que serve até três pessoas, além do carré de cordeiro, paleta de cordeiro e o costelão 12 horas. "Temos a parmegiana, que é uma opção com carne que não é churrasco. Essa opção serve tranquilamente três pessoas e tem acompanhamentos. É um prato muito familiar aqui em Porto Alegre, então trouxemos para o nosso cardápio", explica.

Picanha Angús está entre os destaques do cardápio NATHAN LEMOS/JC



As entradas custam a partir de R$ 21,00, já os cortes entre R$ 57,00 e R$ 263,00. O cardápio conta também com muitas opções de acompanhamentos e pratos compartilhados, que permitem que os clientes experimentem variadas iguarias. "As pessoas podem experimentar texturas diferentes e ter uma relação de experiência e de diversidade gastronômica", relata. Entre as sobremesas, destacam-se o Duo de Pudins e a Panqueca de Doce de Leite com Sorvete. O restaurante conta com um menu de drinks clássicos e autorais, além de uma carta de vinhos.

De acordo com o proprietário, em maio, o restaurante já estava pronto para abrir. Com as enchentes, eles resolveram atrasar a inauguração e optaram por abrir no fim de junho. Mesmo com os recentes episódios que abalaram a economia de Porto Alegre e de todo Estado, Fernando segue acreditando na potência da Cidade. "Porto Alegre abraça coisas novas. A gente vê uma cidade muito diferente de cinco anos para cá, com grande fomento no turismo. Porto Alegre é uma capital que precisa cada vez mais de investimentos na área de gastronomia e entretenimento, lazer para despertar essa abertura de fato da nossa cidade para o Brasil", afirma.

O espaço comporta 280 pessoas na parte interna e 300 na externa NATHAN LEMOS/JC

Endereço e o horário de funcionamento da Terra do Churrasco

O restaurante funciona de terça-feira a sexta-feira, das 18h às 23h. Aos sábados e domingos, das 11h30min às 23h. Segundo o proprietário, os dias de maior movimento são nos almoços do fim de semana, mas, no geral, o restaurante segue com uma boa movimentação diariamente. “Estamos muito felizes, muito gratos aos nossos clientes por estarem vindo e nos indicando. Somos um lugar de celebração, que promove através da gastronomia encontros, felicidade. É um lugar que inspira as pessoas a aproveitarem”, completa.