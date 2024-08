Em prédio tombado, padaria que homenageia cidade da Itália abre em Porto Alegre

Novidade no bairro Moinhos de Vento, a Lucca Bakery (@luccabakerypoa) é uma padaria que tem como carro-chefe croissants e medialunas. Comandada pelas irmãs Eduarda e Fernanda Canozzi, o negócio leva o nome da cidade de Lucca, na Itália, local onde o tataravô das empreendedoras nasceu. A padaria está localizada na rua Dinarte Ribeiro, nº 28.

Com um investimento de R$ 650 mil, a Lucca Bakery tem produção totalmente artesanal, desde as massas aos recheios. São sete opções de sanduíches de croissant, além dos cinco croissants doces e as panquecas com variados recheios. As irmãs apostam também em uma vitrine rotativa. De sexta-feira a domingo, a Lucca oferece sonhos. Os croissants sem recheio custam R$ 10,50, já os recheados partem de R$ 24,00.

A operação abriu as portas no dia 24 de julho. No primeiro fim de semana da operação, em um único dia, foram produzidos mais de 250 croissants e mais de 100 medialunas. Entre os sabores que se destacam, está o croissant de pistache, produto que mais tem saída. "Amo pistache desde pequena e valorizo o pistache desde sempre. Antes ele ficava só no gelato, poucas receitas usavam, depois que foi se popularizando", conta Fernanda, que já usava a iguaria em sua gelateria. O pistache usado na Lucca é importado da Itália, mas a pasta é feita de forma artesanal pelas irmãs.

O carro-chefe da Lucca Bakery é o croissant de pistache NATHAN LEMOS/JC



As empreendedoras já tinham experiência em outros negócios, comandando operações desde 2016. Fernanda é formada em Direito e está à frente da Just Cold Creammy - Gelatos e Cookies, enquanto Eduarda , graduada em Gastronomia, é proprietária da Deu Crepe - Crepes Francês. “As duas tinham, dentro das suas próprias lojas, alguma coisinha pincelada de bakery. A Deu Crepe com os crepes e a gelateria com os cookies, mas nada com o foco nisso”, comenta Eduarda.



As empreendedoras já tinham experiência em outros negócios, comandando operações desde 2016. Fernanda é formada em Direito e está à frente da Just Cold Creammy - Gelatos e Cookies, enquanto Eduarda, graduada em Gastronomia, é proprietária da Deu Crepe - Crepes Francês. "As duas tinham, dentro das suas próprias lojas, alguma coisinha pincelada de bakery. A Deu Crepe com os crepes e a gelateria com os cookies, mas nada com o foco nisso", comenta Eduarda.

De acordo com Fernanda, apesar oferecerem em seus negócios alguns produtos voltados ao mundo bakery, ainda existia uma vontade de explorar mais esse universo. "Não conseguíamos explorar da maneira que gostaríamos. Sempre gostamos muito de tudo que é relacionado a bakery, croissants, recheios, enfim. Isso sempre ficou no pensamento de como poderia ser um negócio só disso", relata Fernanda.

De início, as irmãs chegaram a pensar em um local menor, mais no formato take away, mas a ideia era criar um espaço acolhedor onde os clientes pudessem consumir no local. Assim, começou a busca por um ponto interessante na região do bairro Moinhos de Vento. Em março, o prédio onde a operação funciona hoje ficou desocupado. “Fazia dois dias que o ponto estava vago, mas já tinha duas pessoas na nossa frente na fila. No processo de cadastro, elas não conseguiram passar e a gente conseguiu”, comenta Fernanda.



De início, as irmãs chegaram a pensar em um local menor, mais no formato take away, mas a ideia era criar um espaço acolhedor onde os clientes pudessem consumir no local. Assim, começou a busca por um ponto interessante na região do bairro Moinhos de Vento. Em março, o prédio onde a operação funciona hoje ficou desocupado. "Fazia dois dias que o ponto estava vago, mas já tinha duas pessoas na nossa frente na fila. No processo de cadastro, elas não conseguiram passar e a gente conseguiu", comenta Fernanda.

Foram quatro meses de reforma até o empreendimento ficar pronto. "Tínhamos muitas referências do que conhecemos em uma das nossas viagens, como o café e restaurante Republique, que fica na Califórnia. Nos inspiramos muito nesse local, mas também queríamos deixar a história da casa, deixar algumas marcas do prédio", explica.

No primeiro fim de semana da operação, em um único dia foram produzidos mais de 250 croissants e mais de 100 medialunas NATHAN LEMOS/JC



O local em tons blue steel, revestido de tijolos originais do prédio tombado na parte interna, chama atenção de quem passa na rua. Com luminárias pendentes em meia luz, almofadas e lareira, o café pretende ser um local acolhedor e aconchegante. “Temos um livro de receitas da minha minha avó. Ele deve ter uns 80 anos e foi escrito a punho. Vamos colocar essas receitas em quadros nas paredes. Inclusive, uma das receitas vai entrar no nosso cardápio: a torta de maçã”, comenta Fernanda.



O local em tons blue steel, revestido de tijolos originais do prédio tombado na parte interna, chama atenção de quem passa na rua. Com luminárias pendentes em meia luz, almofadas e lareira, o café pretende ser um local acolhedor e aconchegante. "Temos um livro de receitas da minha minha avó. Ele deve ter uns 80 anos e foi escrito a punho. Vamos colocar essas receitas em quadros nas paredes. Inclusive, uma das receitas vai entrar no nosso cardápio: a torta de maçã", comenta Fernanda.

As irmãs explicam que os produtos comercializados pela bakery não tem ligação direto com a Itália, mas o nome remete à história familiar. "Nós trouxemos a história da cidade de onde nossa família veio. A gente fala que a Lucca é da nossa família para a sua", completa.

Endereço e o horário de funcionamento da Lucca Bakery

Com capacidade para 50 pessoas, a Lucca Bakery funciona todos os dias, das 9h às 20h. A padaria fica localizada na rua Dinarte Ribeiro, nº 128, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.