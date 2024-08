Empresários locais criam evento para fomentar o empreendedorismo na Lomba do Pinheiro

Recheadinhos, marca que começou como um simples carrinho focado na venda de pão de queijo recheado. Após verem seu negócio crescer, a dupla resolveu utilizar a experiência adquirida ao longo dos anos para devolver conhecimento à comunidade. Assim, eles criaram o Lomba Empreende, iniciativa que espera reunir cerca de 200 empreendedores da Lomba do Pinheiro em um evento focado no universo dos negócios.



A história da Recheadinhos começou em 2017, quando Thaiane e Ricardo instalaram um carrinho focado na venda de pão de queijo recheado na entrada do supermercado Zanella, empreendimento do tio da Thaiane. Com o sucesso da operação, a dupla resolveu expandir e montou um container. Assim, além dos pães de queijo, eles passaram a vender hambúrgueres e milk shakes.



Porém, esse foi o primeiro grande desafio da jornada empreendedora do casal: a expansão, inicialmente, não teve sucesso. “A nossa ideia era mesclar a cafeteria com hambúrguer e virar meio lancheria. Nos endividamos totalmente para fazer isso. Foi um ano que deu tudo errado. Não vendíamos e não éramos mais MEI. Estávamos com oito funcionários pagando todos os altíssimos impostos. Quando achei que ia melhorar, só piorou”, lembra Ricardo.



Vendo as dívidas crescerem e o negócio sucumbir, Thaiane e Ricardo resolveram buscar ajuda profissional. Assim, eles contrataram especialistas em RH, fluxo de caixa e marketing digital. Isso foi, segundo Ricardo, uma das grandes viradas de chave de seu negócio. “A virada de chave é quando a gente adicionou o xis no cardápio. Finalmente começamos a ver algum dinheiro entrando e as coisas melhorando. Então, começamos a investir em conhecimento e contratamos especialistas”, diz o empreendedor.



Evento de empreendedorismo na Lomba do Pinheiro



Pensando em ajudar os outros empreendedores da Lomba do Pinheiro, o casal resolveu criar o que, segundo eles, é o maior evento de empreendedorismo do bairro. Assim, eles investiram uma quantia de R$ 10mil para juntar cerca de 200 microempreendedores em um dia inteiro de palestras, networking e auxílio profissional e jurídico. “Não somos uma ONG, claro que visamos o lucro. Estamos fazendo isso para conseguirmos ser reconhecidos como referência em empreendedorismo na Lomba do Pinheiro. Mas acredito que primeiro temos que começar ajudando para depois querer algo em troca”, explica Ricardo.



O evento será dividido em duas partes. O salão escolhido para abrigar o Lomba Empreende comporta apenas 100 pessoas. Assim, o evento acontecerá duas vezes, uma às 14h e outra às 18h. “Tinha gente que não podia no fim da tarde, então vamos dividir em dois. Tudo que for falado às 14h vai ser repetido às 18h”, afirma Ricardo.



Quem for participar do evento, usará um crachá com seu nome e área de atuação. Isso, segundo Ricardo, ajudará no processo de networking, já que será mais fácil identificar quem trabalha na sua área. O Lomba Empreende contará com seis palestrantes. Quatro deles são profissionais que ajudaram a Recheadinhos a se reerguer, como um gestor de RH, uma administradora que é especialista em processos empresariais, um especialista em tráfego pago e um especialista em vendas. Os outros dois palestrantes são o próprio Ricardo e Carlos Zanella, tio de Thaiane e um dos maiores empreendedores da região. Eles trarão um pouco de suas experiências empreendedoras para o evento.



Além disso, o Lomba Empreende contará com um advogado, uma contadora e uma fotógrafa profissional, que estarão à disposição dos empreendedores caso eles queiram tirar dúvidas, fazer fotos mais profissionais ou, até mesmo, abrir uma MEI, tudo de forma gratuita.

Informações gerais sobre o Lomba Empreende

O Lomba Empreende acontecerá no dia 18 de agosto, na rua Dolores Duran, n° 1584, no salão principal. As palestras da primeira turma tem o início marcado para às 14h e as da segunda turma para às 18h. Mais informações no Instagram (@lombaempreende).