Orla do Guaíba se consolida no dia a dia dos porto-alegrenses

A Orla do Guaíba segue ganhando novos espaços, negócios e frequentadores. Neste 26 de março, aniversário de 252 anos da capital dos gaúchos, o Jornal do Comércio destaca o espaço escolhido pelos leitores como o preferido na cidade nas últimas edições da pesquisa "Meu Lugar Alegre". Reconhecido como espaço de lazer, seja para frequentar os bares ou assistir ao pôr do sol, o uso da orla para a prática esportiva tem aumentado nos últimos anos.

A maior parte dos espaços destinados ao esporte se concentra no Trecho 3 da orla, que conta com quadras poliesportivas, de basquete, de patinação, de tênis, de beach tennis, de futebol infantil, de futebol, de grama sintética e de areia para vôlei de praia, e futevôlei. Para usar as quadras, é preciso agendar horário através do aplicativo 156+POA ou pelo site agendaorla3.portoalegre.rs.gov.br.

Apesar das enchentes que afetaram as quadras no ano de 2023, o retorno dos esportistas ao local não tardou em acontecer. "Após a primeira inundação do final de setembro, conseguimos realizar a liberação das quadras de grama sintética após menos de um mês. As quadras de areia ficaram por um pouco mais de tempo, mas realizamos a liberação de todo o espaço ainda neste mês de março", comenta a secretária de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre (Smelj), Débora Garcia.

eventos nacionais que a Orla do Guaíba irá receber está uma etapa do Skate Total Urbe (STU), que começa no dia 12 de abril (sexta-feira). Fora os eventos de grande porte, a realização de projetos voltados à comunidade também tem espaço, como a Copa das Comunidades Para este ano, entre os, que começa no dia 12 de abril (sexta-feira). Fora os eventos de grande porte, a realização de projetos voltados à comunidade também tem espaço, como a, que reuniu 300 jovens em sua primeira edição no mês de janeiro deste ano.

"A Orla é um espaço que recebe projetos sociais como o Orla para Todos com atividades esportivas e recreativas com crianças e jovens de instituições de ensino de Porto Alegre, aulas do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino, o primeiro do país em Porto Alegre e até aulas de basquete e capoeira", afirma a secretária.

Patins que deslizam à beira do Guaíba

Carolina Tavares frequenta a Orla do Guaíba todos os dias. Foto: Tânia Meinerz/JC

A estudante Carolina Tavares (23) praticava patinação artística quando criança e voltou às rodinhas andando de roller na Orla do Guaíba. Quando mais nova, costumava frequentar o espaço com seu pai. Após a revitalização da orla, começou a visitar o espaço com o namorado para lazer e, agora, para a prática esportiva.

"Eu parei há uns 10 anos e, do nada, me deu vontade de voltar. Só que voltei com um patins diferente, um inline, que não é o de quatro rodinhas uma do lado da outra", conta Carolina.

Entre os motivos que fazem com que ela visite a orla, está a segurança do local. "Me sinto bem segura, sempre vejo segurança passando. Mais tarde, sempre tem gente patinando junto, todo mundo conversa, é bem tranquilo", diz a estudante.

Prática esportiva democrática



Os amigos Alexandre Radde Mizerski e Gustavo de Oliveira Schmitt costumam usar as quadras do Trecho 3 para jogar tênis. Foto: Tânia Meinerz/JC

Os colegas de trabalho e amigos Alexandre Radde Mizerski (52) e Gustavo de Oliveira Schmitt (48), ambos técnicos em petroquímica, começaram a jogar tênis na orla no verão de 2022 e continuam a frequentar a quadra pública pelo caráter democrático e praticidade do local. "É uma área perto do rio, arborizada, é tranquilo e muito bom de jogar", comenta Mizerski.

"Ter um espaço público é a grande dificuldade que temos, principalmente nesse esporte que estamos praticando hoje, que é o tênis. Geralmente, são espaços privados e requer ser sócio de algum clube, então tem certa dificuldade para encontrar locais. Mas aqui nos achamos", declara Schmitt. A dupla já jogou em diferentes horários do dia e afirma que a segurança e boa conservação da quadra também são atrativos.

Capital do skate no RS

Rodrigo Jacques na Megapista da Orla. Foto: Tânia Meinerz/JC

maior pista da América Latina garçom Rodrigo Jacques (38) afirma que a pista é uma conquista para os skatistas de Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre é a reconhecida pela Lei Nº 16.010, de 2023, como a Capital do Skate no Estado do Rio Grande do Sul. Um dos impulsionadores pela prática da modalidade foi a construção da, que contempla as modalidades Street e Park, justamente na Orla do Guaíba. Praticante de skate nas ruas da Capital há 20 anos, o

"A importância vai refletir daqui a alguns anos, com toda essa criançada que vem andar aqui e tem contato com o skate desde pequeno", comenta Jacques. No caso dele, os pés deram as primeiras embaladas no skate na frente de casa, depois indo para a Matriz, para a Praça XV e, em 2001, para a pista de skate do IAPI, a primeira Skate Plaza do mundo.

O skatista defende que a existência desse local público para a prática de skate também faz com que os praticantes aprendam a dividir o espaço com outras pessoas – o que, às vezes, é motivo de conflito –, o que impulsiona a convivência e prática esportiva coletiva.

Caminhada segura

Vera Lúcia Moraes de Moraes (65) e Carlos Eduardo Aires Moura (69) durante caminhada na Orla do Guaíba. Foto: Tânia Meinerz/JC

O casal Vera Lúcia Moraes de Moraes (65) e Carlos Eduardo Aires Moura (69), servidores públicos aposentados, começou a intensificar as caminhadas depois da pandemia. "Estamos aproveitando essa orla maravilhosa que ficou. Nem caminhávamos aqui, era ali no parque [Marinha do Brasil], mas estava em um momento de muitos assaltos ali e ficávamos com medo", explica Vera.

Por receio, começaram a fazer exercícios em academia e voltaram a caminhar ao ar livre na orla após o fim do distanciamento social. "Está uma maravilha, é uma grande iniciativa que se concretizou. Não vou nem falar de governo, não importa isso, o que importa é que foi feito e, hoje, a população de Porto Alegre está aproveitando ao máximo a orla", complementa Moura.