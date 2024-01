Sonhos nos pés: Copa das Comunidades reúne 300 jovens em Porto Alegre

"Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?", escreveram Samuel Rosa e Nando Reis na música É Uma Partida de Futebol, tema da seleção na Copa de 1998. Mais de 20 anos depois, os sonhos de muitos meninos e meninas do Brasil ainda é o de ter a bola nos pés. Para tornar esse desejo um pouco mais real, foi criada a Copa das Comunidades, que reuniu 300 jovens em sua primeira edição, realizada no Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, no último sábado (20).

O evento contou com a participação de 18 equipes formadas por jovens com idade entre 11 e 15 anos de escolas e organizações comunitárias de diferentes regiões da capital gaúcha. Os participantes foram divididos nas categorias Mirim (nascidos em 2010 e 2011) e Infantil (nascidos em 2008 e 2009).

Organizado pelo Instituto Edson Prates em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), a competição tem o objetivo de promover a inclusão social das crianças e adolescentes.

• LEIA TAMBÉM: Porto Alegre lança primeiro Centro de Desenvolvimento de futebol feminino do País

"O intuito do Instituto Edson Prates é promover, através do esporte, algo diferente para as crianças da comunidade", define Vinicius Prates, presidente do instituto e filho de Edson Prates, que foi dirigente do Internacional e faleceu em 2021, tendo dedicado a vida para a transformação de vidas através do futebol. "Eu estou em uma alegria muito grande com a energia do evento, que se desenvolveu da melhor maneira possível", complementa Vinicius.

Fora a competição, o evento distribuiu três refeições para cada participante através de parcerias com os projetos Fome de Aprender – restaurante popular e biblioteca comunitária itinerantes idealizado por Paulo César Tinga – e Seleção do Bem – projeto social liderado por Dunga.

Uma das equipes que participou da estreia do projeto foi a Renascer Bom de Bola, da Restinga, que trabalha com 120 meninos da região. Comandada pelo técnico Luiz Vargas, a equipe foi a primeira colocada da categoria Sub 15. "A importância do Copa das Comunidades é mostrar para os nossos atletas como é relevante a participação deles e também para nós, em relação ao nosso trabalho, que é trazer cidadania para os nossos meninos de comunidade", destaca Vargas.

Para Jean Silva, de 15 anos, centroavante da equipe Astro Vila, do bairro Mário Quintana, ser jogador profissional é o sonho máximo. "Eu jogo há quatro cinco, anos, comecei a jogar desde pequeno. Eu tinha meu irmão, que é mais velho, fui aprendendo com ele e, hoje em dia, tô aqui tentando", diz o jogador.

Jean Silva, centroavante da equipe Astro Vila, do bairro Mário Quintana. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Segundo Prates, o evento foi um projeto piloto, que terá outras edições e formatos, podendo incluir categorias de futebol feminino em outras oportunidades. "Esperamos, para este ano mesmo, fazer algo maior para as comunidades de Porto Alegre, quiçá do interior do Estado também", afirma Vinicius.

Resultados da Copa das Comunidades:

Categoria Sub 13

Primeiro Colocado

Cruzeiro (Vila Cruzeiro)



Segundo Colocado

Levanta Favela (Sarandi)



Terceiro Colocado

Equipe Minuano (Rubem Berta)

Artilheiro

Luan Moreira (Cachopa), Cruzeiro

Goleiro menos vazado

Vanderson Costa, Cruzeiro (Vila Cruzeiro)

Categoria Sub 15

Primeiro Colocado

Renascer Bom de Bola (Restinga)



Segundo Colocado

União Independente (Vila Alto Pretrópolos)



Terceiro Colocado

Astro Vila (Mário Quintana)

Artilheiro

Endrew Gabriel (Biel), Renascer Bom de Bola (Restinga)

Goleiro menos vazado

Vinicius Inhaquite, Renascer Bom de Bola (Restinga)