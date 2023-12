Porto Alegre lança primeiro Centro de Desenvolvimento de futebol feminino do País

Inédito no Brasil, a prefeitura de Porto Alegre apresentou, nesta quinta-feira (30), o projeto Centro de Desenvolvimento de Futebol Feminino (CDFF), destinado a fomentar a modalidade esportiva entre estudantes das redes municipal e estadual e público em geral. Serão 120 vagas e as aulas começam no dia 4 de janeiro de 2024.

O projeto tem aporte de R$ 200 mil do governo federal por meio do Ministério do Esporte. A prefeitura será responsável pela fiscalização das atividades, que devem ocorrer por um ano, com frequência de três vezes semanais e duração de 1 hora por aula. Há disponibilidade de turmas pela manhã e tarde.



De acordo com a titular da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), Débora Rios Garcia, o objetivo da iniciativa é incentivar e desenvolver o esporte entre meninas, especialmente as que estão em algum tipo de vulnerabilidade social. “Estamos buscando garantir o direito constitucional de acesso ao esporte”, disse durante a cerimônia no antigo prédio do Paço Municipal, no centro de Porto Alegre.

Para a ex-jogadora de futebol, diretora do departamento de futebol feminino SIAPERGS (Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul) e do Departamento de futebol feminino profissional do Grêmio, Karina Balestra, a iniciativa é importante. "Tudo que beneficie o futebol feminino é um grande acontecimento no Estado. Espero que essas meninas consigam desenvolver o esporte, com profissionais, com acompanhamento. Dessas iniciativas saem grandes talentos", ponderou. Ela destacou também que o esporte "salva" e que é uma iniciativa pioneira para o Estado.



A prática esportiva será realizada nas quadras do Trecho 3 da Orla do Guaíba e no campo do Parque Marinha do Brasil, com a supervisão e treinamento de profissionais da área da educação física contratados pela empresa que ganhou licitação da prefeitura. O projeto será desenvolvido em três categorias: mirim, infantil e juvenil. A prioridade é para famílias usuárias do Cadastro Único.

• LEIA TAMBÉM: Negócios e clubes gaúchos apostam em alta do futebol feminino

Inscrições

As inscrições para alunas (13 a 17 anos) da rede municipal começam nesta quinta-feira (30) e vão até dia 7 de dezembro. As estudantes da rede estadual podem se inscrever de 7 a 14 de dezembro. Depois deste período, as vagas remanescentes estarão disponíveis para o público feminino em geral. As meninas selecionadas receberão os equipamentos, como chuteira, uniforme e caneleiras, de forma gratuita. As inscrições podem ser feitas no site da prefeitura.