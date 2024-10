Pizzaria viraliza nas redes sociais e aposta em experiência típica italiana na Zona Sul de Porto Alegre

Júlia Fernandes

25 Outubro 2024

Villa Positano Pizzaria Spritz abriu em abril e opera com sistema de reservas

A Villa Positano Pizzaria Spritz (@villapositanopizzeriaespritz) é uma pizzaria clássica italiana localizada na Zona Sul de Porto Alegre. O restaurante, inaugurado em abril deste ano, opera na garagem e espaço gourmet da residência dos proprietários, Luciano e Daiane Begni. Com capacidade para 42 pessoas, o local viralizou nas redes sociais nos últimos meses pelo ambiente com referências do sul da Itália, com pizzas de massa de fermentação natural e feitas no forno à lenha, além da vista para o pôr-do-sol do Guaíba. O local oferece nove sabores de pizzas, entre eles o surpresa. “É um sabor mais autoral. É uma pizza com base na culinária italiana, mas sempre buscando um umami, que é o quinto sabor, aquele que não é doce, salgado ou amargo”, explica Luciano, que também é o chef do local. Entre as mais tradicionais, está a margherita, toscana e calabrese. De acordo com o empreendedor, a maioria dos ingredientes são importados da Itália, mas os queijos frescos são do interior de Minas Gerais. Na parte dos doces, a Villa Positano aposta nos Canolis, produzidos por Daiane.Por ser também uma Spritzeria, o espaço conta com uma carta composta por oito drinks Spritz, custando a partir de R$ 24,00. Além disso, a pizzaria oferece uma carta extensa de vinhos gaúchos e internacionais. A Villa Positano funciona com sistema de reserva. O valor do rodízio, sem as bebidas, é R$ 125,00.