Nova casa de carnes no Rio Branco busca trazer um pouco de Bagé para Porto Alegre

Foi com o objetivo de trazer um pouco de Bagé para a Capital que os empreendedores Amanda Maschendorf e Carlos Thompson Flores criaram a casa de carnes Merece. O local, situado em um pequeno espaço na rua Miguel Tostes, no bairro Rio Branco, busca oferecer cortes clássicos para churrasco, como vazio, costela e molleja, com foco em fornecedores da região Sul do Estado.



A dupla de empreendedores é nascida em Bagé e mora em Porto Alegre há cerca de quatro anos. Amanda é bióloga de formação e, na capital gaúcha, trabalhava como funcionária pública. Com o tempo, já cansada do ambiente corporativo, passou a cogitar deixar de lado a estabilidade do serviço público para se aventurar no empreendedorismo. “Morávamos aqui, mas íamos uma vez por mês para Bagé e voltávamos com caixas de carne, linguiças e outras coisas para churrasco. Com o tempo, amigos próximos e colegas de trabalho passaram a me pedir para trazer. Chegou um ponto que faltava espaço para trazer para mim, porque não tinha como trazer para todo mundo. Então, foi surgindo a ideia do negócio”, lembra Amanda.



Desde que se mudaram para Porto Alegre, Amanda e Carlos moravam em um apartamento próximo ao Bom Fim. Mesmo gostando da região, eles sentiam falta de morar em uma casa. Após uma longa procura, a dupla encontrou o ponto perfeito: uma casa que, além de mais espaçosa, permitia a possibilidade da abertura de um negócio.

Amanda Maschendorf está à frente da Merece, nova casa de carnes no Rio Branco TÂNIA MEINERZ/JC

“Sempre quis morar em casa, mas não queria ficar longe do Bom Fim. Adoro o bairro e a maioria das casas eram na Zona Sul. Até que, um dia, estava caminhando por aqui e vimos esse ponto. Entramos no site e dizia que era residencial e comercial. Foi perfeito. Entramos em contato na hora”, conta Amanda.



Assim, começou a preparação para a criação da Merece. O empreendimento é situado na garagem da casa do casal, que passou por uma grande reformulação. No dia 27 de setembro, a Merece foi aberta ao público e, segundo os empreendedores, a recepção do público tem sido ótima. “Tem sido muito bom. Teve dia que deu engarrafamento na frente da loja. Tem cliente que já é fiel e vem toda semana”, afirma Carlos.



Essa proximidade da casa de carnes com a casa do casal contribui com o ambiente familiar presente no empreendimento. “Brinco que, aqui dentro da loja, estamos em Bagé. Os vizinhos vêm, a gente conversa, toma um mate. É um clima bem do interior”, garante Amanda.



Além disso, todos os produtos oferecidos na loja já eram conhecidos e consumidos por eles em sua própria casa. “Tudo que a gente vende aqui também comemos em casa. São produtos de qualidade que a gente conhece”, afirma Amanda.



Segundo os empreendedores, o principal diferencial da carne consumida em Bagé é a criação do gado. Amanda conta que o bioma Pampa ainda é muito presente na região, e isso permite que os animais sejam criados em ambientes abertos e planos, algo que, teoricamente, deixaria a carne do animal mais macia.



Além de carnes, outros produtos relacionados a churrasco são vendidos no local. O sal grosso favorito do casal, a farofa e outros itens que, segundo eles, não são facilmente encontrados em outros locais, são vendidos por ali. A Merece também conta com seis rótulos de vinhos e algumas opções de cerveja.



Endereço e horário de funcionamento da Merece



A Merece está localizada na rua Miguel Tostes, nº 450, no bairro Rio Branco, e opera de segunda-feira a sábado, das 10h às 20h. Aos domingos, das 10h às 14h. Mais informações através do Instagram (@merececarnes).