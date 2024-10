Cafeteria conhecida por brunch abre primeira franquia no Bom Fim

18 Outubro 2024

Com espaço para 60 pessoas, a inauguração do Oh Brüder no clássico bairro de Porto Alegre ocorre nesta sexta (18)

A marca de cafeterias Oh Brüder inaugura, nesta sexta-feira (18), sua primeira loja franqueada. A operação, localizada no bairro Bom Fim, funcionará em soft opening na primeira semana e tem capacidade para 60 pessoas. João Otto, o empreendedor à frente da marca, conta que a ideia de apostar no franchising começou a ser trabalhada em 2021, dois anos após a abertura da loja matriz em 2019. Atualmente, o Oh Brüder (@ohbruder) conta com uma unidade no bairro Passo d'Areia, na Zona Norte de Porto Alegre, e outra no bairro Bela Vista.“Começamos a pensar nisso e contratamos uma empresa externa que fez toda a auditoria para nos mostrar o que era viável, o que precisaria ser implementado. Depois de um ano, em 2022, montamos praticamente toda a ideia", explica o empreendedor. Fernando Osorio, Pedro Calleno e Eduarda Lussana são os sócios responsáveis pela primeira franquia do Oh Brüder. Antes de pensarem na marca como um negócio, os três eram clientes assíduos do café.“A venda em si, nós ainda não demos o start. Estamos estudando o mercado e, por causa deles, em uma conversa entre amigos, surgiu a ideia da primeira franquia”, relata João, que entendeu que uma loja mais próxima seria a melhor opção no início do processo de franqueamento. Além da proximidade, o Bom Fim é um bairro que o empreendedor sempre admirou. “Já olhamos outros pontos, mas nunca deu aquela ligação, aquele match. Foi quando um cliente nosso, responsável por este prédio, nos disse que haveria um espaço disponível”, lembra. Algumas pessoas já estavam interessadas no local, mas devido à relação com a marca, o proprietário apostou no Oh Brüder para ocupar o ponto.