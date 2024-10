Com foco em artes gráficas e pequenas editoras, empreendedor busca ressignificar banca de revista no Bom Fim

A Bancaberta é um espaço pensado para fomentar a cultura em Porto Alegre e divulgar o trabalho de pequenas editoras e artistas independentes. Localizada na praça Berta Starosta, no bairro Bom Fim, a banca almeja ser um polo cultural da região, servindo como ponto de encontro entre artistas e entusiastas. Além disso, os empreendedores planejam aproveitar o espaço da praça para promover shows, lançamentos de livros e eventos culturais em geral.

O projeto foi idealizado pelos empreendedores Tito de Fraga e Samla Borges. Tito é advogado e se define como um amante das artes gráficas, e Samla trabalha em uma pequena editora da capital gaúcha. A dupla, pensando em criar um espaço de fomento à cultura focada na venda e distribuição de artes gráficas feitas por pequenas editoras e coletivos de artistas, fundou a Bancaberta.



“Surgiu de uma paixão. Sou formado em direito, mas caí em um curso tradicional, porque me disseram que dava dinheiro. Amo advogar, mas a minha cabeça sempre esteve na arte. Com a banca, vi a oportunidade de fazer algo que eu amo com boa vontade e pouco dinheiro”, conta Tito.



O local busca ser uma ressignificação das tradicionais bancas de revista , modelo de negócios que, segundo Tito, está defasado. Portanto, foi montada na praça uma estrutura similar às antigas bancas de jornal e revista, porém de madeira. A criação do negócio teve como inspiração iniciativas similares situadas em São Paulo. “Banca de jornal é um espaço público que está morrendo. Em São Paul,o está tendo um processo de revitalização das bancas. Lá, existe uma editora que comprou uma banca e fez uma revitalização, colocando à venda livros de circulação pequena. Isso me inspirou muito”, lembra Tito.



Na Bancaberta, o foco está nas artes gráficas. Assim, são oferecidos produtos como livros, gravuras, zines e revistas que passam por uma curadoria feita pelos próprios empreendedores. O objetivo é ser um espaço fixo para que artistas possam expor suas artes.

"Porto Alegre é a capital da arte gráfica. Tem muita feira gráfica por aqui, e tem muito artista incrível que só vende em feira. Então, queria oferecer um espaço físico para que eles pudessem vender", explica Tito. A maioria dos itens expostos na banca é de artistas locais, além de pequenas editoras e coletivos de artistas. Tito entrou em contato com alguns dos artistas que expõem na Banca, mas conta que alguns o procuraram também. Quando um produto é vendido, o valor é dividido em 65% para o artista e 35% para a banca.

O empreendimento está localizado na praça Berta Starosta, no bairro Bom Fim JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC



Além de divulgar o trabalho de artistas locais, Tito carrega consigo outro ideal: a ocupação de espaços públicos. Segundo os empreendedores, a praça Berta Starosta, local onde a banca está localizada, foi abandonada pela prefeitura. Assim, futuramente, Tito e Samla buscam estimular novos usos da praça, fazendo shows, lançamentos de livros, feiras, clubes de livros e muito mais. “O slogan que usamos é: ocupe uma praça. Estamos em uma praça pública e temos interesse em ocupar esse espaço, trazer arte, trazer cultura, literatura. Isso embasou muito o nosso projeto”, conta Tito.



Além de divulgar o trabalho de artistas locais, Tito carrega consigo outro ideal: a ocupação de espaços públicos. Segundo os empreendedores, a praça Berta Starosta, local onde a banca está localizada, foi abandonada pela prefeitura. Assim, futuramente, Tito e Samla buscam estimular novos usos da praça, fazendo shows, lançamentos de livros, feiras, clubes de livros e muito mais. "O slogan que usamos é: ocupe uma praça. Estamos em uma praça pública e temos interesse em ocupar esse espaço, trazer arte, trazer cultura, literatura. Isso embasou muito o nosso projeto", conta Tito.

A Bancaberta ainda está funcionando em soft opening - denominado pelos empreendedores de "abertura de mansinho". Portanto, muitas novidades ainda estão por vir. Porém, neste pouco tempo de abertura, Tito já se mostra otimista pelo futuro do projeto e agradecido pela boa recepção do público. "Brinco que não temos clientes, temos admiradores. Quem entra aqui vira um fã. O pessoal fica muito feliz com a proposta e eu fico muito reconfortado por essa recepção muito bonita", orgulha-se Tito.

Um dos ideais da Bancaberta é a ocupação de espaços públicos JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

Endereço e horário de funcionamento da Bancaberta



A Bancaberta está localizada na praça Berta Starosta, no bairro Bom Fim, e funciona de terça a sexta-feira, das 14h às 19h. Aos sábados, das 10h às 19h. Para mais informações, acesse o Instagram (@abancaberta) .