Rodízio de minixis de Canoas viraliza nas redes e abre unidade em Gravataí

Após viralizar nas redes sociais com o rodízio de minixis, a Inner hamburgueria, de Canoas, comandada pelo casal Michele Zardo e Márcio Garcia, está se preparando para abrir uma nova unidade em Gravataí. A expansão é fruto do aumento significativo na demanda, especialmente após a estratégia de comunicação digital que atraiu clientes de diversas regiões do Estado que consomem cerca de 2 mil unidades de mini-hambúrguer e minixis por noite.



A história da Inner começou de maneira inesperada e, ao mesmo tempo, como um sonho que aos poucos se concretizou. Michele e Márcio, que já trabalhavam em outras áreas, descobriram a oportunidade de comprar o estabelecimento que frequentavam em Canoas, assumindo o negócio em junho de 2022. No início, o casal enfrentou dificuldades financeiras e momentos de incerteza. “Percebemos que não dava para continuar com o à la carte em uma quarta-feira em que vendemos uma única porção de batatas fritas”, rememora Márcio.



A virada veio quando os empreendedores decidiram apostar no rodízio de mini-hambúrgueres, inspirado por outras hamburguerias de cidades da Região Metropolitana que ofereciam rodízios e atraíam um público maior. Apenas duas semanas depois da mudança de à la carte para rodízio, no Dia dos Namorados, a Inner teve sua primeira noite de casa lotada.

LEIA TAMBÉM > Confeitaria artesanal que usa ingredientes típicos brasileiros abre no 4º Distrito



No entanto, Mário, irmão de Márcio que comandava a cozinha, não gostava de comer hambúrguer e trouxe a ideia de diversificar ainda mais e incluir o rodízio de minixis. Essa constante busca por novidades e a dedicação em manter a qualidade dos produtos garantiu o crescimento da Inner, que, hoje, em uma boa noite de vendas, distribui cerca de 2 mil mini-hambúrgueres e minixis, além dos demais acompanhamentos como batatas fritas, polentas, minissobremesas e bolos no pote . Com o sucesso consolidado, o casal começou a planejar a expansão, mesmo enfrentando dificuldades para encontrar o local ideal.



O sucesso viral nas redes sociais foi um dos principais impulsionadores do crescimento do restaurante. De acordo com Márcio, o impacto das enchentes no Estado não afetou diretamente o estabelecimento, mas, de forma indireta, a interrupção da BR-290 se tornou um impasse na circulação de clientes. No entanto, a ampla divulgação online garantiu uma clientela fiel, oriunda de cidades como Guaíba, Novo Hamburgo, Garibaldi, Gramado e Canela. “Recebemos muitas pessoas que descobrem o nosso rodízio pelos stories e vídeos curtos que publicamos nas redes”, conta Márcio.



No início de 2024, os empresários estavam com tudo certo para abrir a segunda unidade do restaurante em Novo Hamburgo, mas foi em Gravataí que a oportunidade se concretizou, e a nova unidade da Inner está prestes a abrir as portas no próxima segunda-feira (21). Com uma capacidade inicial de 160 lugares, a nova hamburgueria será ampliada, em breve, para 300 lugares, incluindo uma área de reserva e espaço kids. A aposta no local veio a partir da percepção dos empreendedores de que o ponto estava em um local de fomento à gastronomia. “Meu irmão vinha de Canoas para cá toda noite, sempre que os amigos se reuniam era em um restaurante aqui na frente. Quando ele me mandou uma foto da placa, sabíamos na hora que esse era o local. Essa rua é um polo gastronômico da cidade, tem comida para todos os gostos”, explica Márcio sobre o ponto em Gravataí.



Para a nova unidade da Inner, os empresários estimam investimento de aproximadamente R$ 270 mil. “Ainda não finalizamos, mas esse é o valor estimado para toda a parte de maquinário e estrutura da nova loja. Tivemos que refazer a cozinha, a parte elétrica, e ainda estamos planejando uma reforma em outros pontos no próximo ano”, explica Michele.



Apesar de já terem empreendido antes, Márcio e Michele exergam a Inner como a consolidação de suas carreiras. “Sempre gostei de trabalhar com público, mas me apaixonei pela cozinha. Trabalhei em restaurantes e cozinhas de amigos até decidir abrir o nosso próprio negócio”, lembra Márcio. O casal acredita que o maior aprendizado com a Inner foi no relacionamento com a equipe. “Entendemos que, além do dinheiro, é importante que as pessoas gostem do que fazem. Temos uma relação muito próxima com os funcionários e, desde o início, priorizamos a qualidade de vida deles. Muitos estão conosco desde o começo, e a rotatividade é baixa”, destaca Michele. No entanto, Mário,. Essa constante busca por novidades e a dedicação em manter a qualidade dos produtos garantiu o crescimento da Inner, que, hoje, em uma boa noite de vendas,. Com o sucesso consolidado, o casal começou a planejar a expansão, mesmo enfrentando dificuldades para encontrar o local ideal.O sucesso viral nas redes sociais foi um dos principais impulsionadores do crescimento do restaurante. De acordo com Márcio, o impacto das enchentes no Estado não afetou diretamente o estabelecimento, mas, de forma indireta, a interrupção da BR-290 se tornou um impasse na circulação de clientes. No entanto, a ampla divulgação online garantiu. “Recebemos muitas pessoas que descobrem o nosso rodízio pelos stories e vídeos curtos que publicamos nas redes”, conta Márcio.No início de 2024, os empresários estavam com tudo certo para abrir a segunda unidade do restaurante em Novo Hamburgo, mas foi em Gravataí que a oportunidade se concretizou, e. Com uma capacidade inicial de 160 lugares, a nova hamburgueria será ampliada, em breve, para 300 lugares, incluindo uma área de reserva e espaço kids. A aposta no local veio a partir da percepção dos empreendedores de que o ponto estava em um local de fomento à gastronomia. “Meu irmão vinha de Canoas para cá toda noite, sempre que os amigos se reuniam era em um restaurante aqui na frente. Quando ele me mandou uma foto da placa,”, explica Márcio sobre o ponto em Gravataí.Para a nova unidade da Inner, os empresários estimam investimento de aproximadamente R$ 270 mil. “Ainda não finalizamos, mas esse é o valor estimado para toda a parte de maquinário e estrutura da nova loja. Tivemos que refazer a cozinha, a parte elétrica, e ainda estamos planejando uma reforma em outros pontos no próximo ano”, explica Michele.Apesar de já terem empreendido antes, Márcio e Michele exergam a Inner como a consolidação de suas carreiras. “Sempre gostei de trabalhar com público, mas me apaixonei pela cozinha.”, lembra Márcio. O casal acredita que o maior aprendizado com a Inner foi no relacionamento com a equipe. “Entendemos que, além do dinheiro,. Temos uma relação muito próxima com os funcionários e, desde o início, priorizamos a qualidade de vida deles. Muitos estão conosco desde o começo, e a rotatividade é baixa”, destaca Michele.

Endereço e horário de funcionamento da Inner em Gravataí

A unidade da Inner em Gravataí operará todos os dias, das 19h às 23h30min, na rua Nestor de Moura Jardim, nº 62, no bairro Salgado Filho. De terça a quinta-feira, o rodízio custa R$ 69,90 e de sexta a domingo, R$ 74,90. Crianças de 6 a 10 anos pagam R$ 39,90. As reservas podem ser efetuadas por meio do Instagram (@innerhamburgueriagravatai).