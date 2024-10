Cachorro-quente para duas pessoas e xis de pizza: conheça tradicional lancheria da Zona Sul

O Poderoso é uma lancheria tradicional da Zona Sul de Porto Alegre, conhecida especialmente pelo seu cachorro-quente bem recheado, um dos pratos mais pedidos da casa. Fundada em 1996, a marca cresceu e se consolidou ao longo dos anos, tornando-se um ponto de referência na região. Hoje, o restaurante está localizado na esquina das ruas Pereira Neto e João Moura, onde opera desde 2000.

O negócio teve início com uma carrocinha na rua Liberal, ainda em 1996. "Foi o primeiro Poderoso, abrimos o primeiro restaurante nesta mesma rua. Depois de um tempo, veio a ideia de colocar aqui neste endereço, que foi a segunda unidade", lembra Adilar Pires, proprietário do O Poderoso. Com o tempo, a marca chegou a ter cinco lojas espalhadas pela Zona Sul. Houve uma tentativa de franquia, que, segundo Adilar, fez parte de uma expansão do antigo proprietário. No entanto, em 2016, após assumir a gestão do restaurante, ele e sua equipe decidiram focar apenas na loja principal. "Decidimos trabalhar só com a loja que a gente faz gestão direta, sem franqueada”, explica.



Reconhecido pelo seu cachorro-quente, O Poderoso também oferece um extenso cardápio de lanches e refeições. "O cachorro-quente é um lanche muito forte do Poderoso, mas também temos à la minutas, pratos individuais e para compartilhar. O diferencial que temos é a forma de servir o lanche, que é empratado, e a quantidade de recheio, que acaba se diferenciando das outras casas do mercado", destaca. O protagonista da casa parte de R$ 24,90, oferecendo as opções com salsicha, linguiça e coração de frango.

Temos o xis pizza com coração, calabresa, tomate, cebola, orégano, maionese da casa e queijo, além do xis Poderoso, que caem no gosto do cliente", comenta Adilar, que vende mais de 200 lanches por dia.



Com uma equipe de 20 funcionários, entre cozinha, gestão e atendentes, O Poderoso aposta em treinamento constante para manter a qualidade no atendimento. "Acho que o destaque vem por oferecermos sempre a melhor qualidade possível para o cliente e possibilitar um treinamento com bastante constância com os colaboradores”, pontua. De acordo com o empreendedor, a manutenção da equipe e da qualidade faz com que a marca permaneça em destaque na região.



A utilização das mídias digitais também tem sido um ponto forte da lancheria, ampliando o alcance do restaurante além da Zona Sul. "A mídia faz com que os clientes tenham contato direto conosco e aqueles que não conhecem a marca, acabam conhecendo nosso trabalho”, afirma. Adilar observa que algumas iniciativas de influencers que procuram o restaurante, faz com que o estabelecimento fique conhecido nas redes sociais, consequentemente, trazendo mais clientes.



O Poderoso funciona diariamente, oferecendo tanto lanches quanto refeições durante o almoço e jantar. No almoço, destacam-se os pratos executivos e as à la minutas, que partem de R$ 27,90. "Inserimos os pratos para entrar nesse mercado bastante competitivo. Temos opção para o cliente que busca uma refeição rápida", explica. Além do cachorro-quente, o xis com combinações diferenciadas atrai clientela.

O restaurante, que comporta mais de 100 pessoas, preserva até hoje a carrocinha onde tudo começou. " Mantemos a carrocinha dentro da loja, pois foi como começamos. O nosso cachorro-quente é feito nela, porque a gente quer manter essa essência ", afirma o proprietário.



Para o empreendedor, o segredo para o sucesso está em um bom preparo e na valorização das pessoas. "A preparação tem que ser diária, porque as exigências de hoje não serão as de amanhã. Além disso, o nosso propósito maior são as pessoas. Não é só trabalho, mas também garantir benefícios para os colaboradores e suas famílias. O produto e o cliente vêm depois, como consequência de um bom trabalho", declara.

Endereço e horário de funcionamento

O Poderoso está localizado na rua Dr. Pereira Neto, nº 1915, no bairro Camaquã. O local funciona de domingo a quinta-feira, das 11h às 15h30min e das 18h à meia-noite. Sextas, sábados e vésperas de feriados, o funcionamento é das 11h às 15h30min e das 18h à 1h.