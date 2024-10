Novidade no Rio Branco, bar aposta em drinks acessíveis e variedade gastronômica para conquistar a região

Jamil Aiquel

11 Outubro 2024

Operando como restaurante no almoço e bar à noite, o Fermento Bar e Cozinha promete ser um ambiente diversificado para agradar os diferentes públicos do bairro

Novidade no bairro Rio Branco, o Fermento Bar e Cozinha opera durante o dia com bufê livre ou a quilo no almoço e, à noite, como bar. O local, que busca unir drinks acessíveis com opções gastronômicas diversas, aposta na variedade como diferencial para conquistar a crescente clientela da região. O Fermento é comandado pela dupla de empreendedores Nicolas Rosalen e Felipe Pereira. Nicolas é dono de um restaurante, localizado no mesmo ponto do atual bar, e, ao perceber o perfil boêmio da região, resolveu se unir com Felipe e abrir um novo empreendimento. “Nicolas já tinha esse ponto e eu sou contador dele e também tenho um bar na Cidade Baixa. Juntamos nossas expertises e abrimos um negócio”, explica Felipe.O restaurante segue operando durante o dia, de segunda a sexta, das 11h às 14h, porém, à noite, o local se transforma em um bar. Com foco em drinks, oferecidos em dose dupla a partir de R$ 18,00, o Fermento também aposta na variedade de pratos, como porções para compartilhar, smash burgers, churrasquinhos e pizzas feitas com massa de fermentação natural - tudo com opções veganas e vegetarianas.Além disso, outro diferencial citado pelos empreendedores é o fato do local ter lugar para sentar, algo que, segundo eles, é raro nos bares da região. De acordo com a dupla, a ideia é fidelizar os diferentes perfis de público que frequentam a região. Segundo eles, o bairro é frequentado por pessoas de diferentes faixas etárias e isso foi levado em consideração na criação do bar. “Tínhamos dúvida em qual grupo nós iríamos focar, porque aqui o público é muito diverso. Mas o Nicolas tem 22 anos e eu, 35 anos, então sabemos o que cada faixa etária vai gostar. Chegamos em um consenso e estamos atendendo a todos os públicos”, explica Felipe.