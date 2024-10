LISTA: 10 restaurantes com espaço kids para conhecer em Porto Alegre e Região Metropolitana

Quem convive com crianças em casa sabe que nem todos lugares estão preparados para receber os pequenos. Pensando nisso, o GeraçãoE preparou uma lista de negócios em Porto Alegre e Região Metropolitana que contam com espaços pensados especificamente para receber as crianças.

1 - Churrascaria na Zona Norte

O Restaurante Garcias está preparando para o Dia das Crianças um bufê especial no almoço e jantar GARCIAS/DIVULGAÇÃO/JC

Um clássico da Zona Norte, o Restaurante Garcias (@garcias_av_do_forte) conta com espaço kids conta

com tobogã, espaço de escalada e piscina de bolinhas . Para o Dia das Crianças, a operação terá um bufê especial no almoço e jantar com 16 pratos quentes, incluindo batata frita, coraçãozinho de frango e panquecas doces, além de um bufê de doces com fundue e guloseimas. Na parte das carnes, o estabelecimento servirá churrasco com costelão, cupim, maminha, vazio, queijo coalho, abacaxi assado e grelhados. Para o jantar, além das opções do almoço, o local terá rodízio de pizzas. Crianças até quatro anos não pagam, entre 5 e 10 anos pagam metade do valor. Para os adultos, o almoço de segunda a sexta-feira custa R$ 39,00, aos sábados R$ 55,00 e nos domingos R$ 75,00. No jantar, adultos pagam de segunda-feira a sábado R$ 75,00.

Garcias: avenida do Forte, nº 1231, no bairro Vila Ipiranga.

avenida do Forte, nº 1231, no bairro Vila Ipiranga. Horário: de segunda a sexta-feira, das 11h30min às 14h30min e das 19h às 23h. Sábado e domingo, das 11h30min às 15h.

2 - Hamburgueria temática de fazenda

Com uma área kids de quatro metros de altura, o Fazenda Burguer aposta em um ambiente totalmente integrado às mesas FAZENDA BURGUER/DIVULGAÇÃO/JC

Com uma área kids de quatro metros de altura totalmente integrada ao espaço das mesas, o Fazenda Burguer (@fazendaburguer_) aposta em um ambiente em que os pais possam cuidar das crianças enquanto ficam em suas mesas interagindo com a família e amigos. A área também contempla um pula-pula para crianças pequenas e dois fliperamas para os mais velhos. No cardápio, o Fazenda Burguer trabalha com o sistema de rodízio de hambúrgueres salgados e doces, fritas, anéis de cebola, polenta frita, refrigerante e água com e sem gás. O rodízio custa R$ 64,90 nas segundas e terças-feiras, R$ 69,90 quartas e quintas-feiras e R$ 74,90 nas sextas-feiras e sábados. Crianças até 5 anos são isentas e de 6 a 9 anos pagam meio rodízio. O local também conta com pratos à la carte. Para o Dia das Crianças, o restaurante operará das 12h às 23h e contará com show de mágica do mágico Adriano Ramos das 12h às 15h, distribuição de algodão doce das 14h às 18h e esculturas de balão e tatuagens por Lelê Jardim das 14h30min às 20h30min.

Fazenda Burguer: avenida Juca Batista, nº 4735, no bairro Hípica.

avenida Juca Batista, nº 4735, no bairro Hípica. Horário: de segunda-feira a sábado, das 18h às 23h.

3 - Churrascaria a lá carte

Espaço kids com diversas camas elásticas é destaque na Terra do Churrasco TERRA DO CHURRASCO / DIVULGAÇÃO / JC

Apostando em variedade de cortes e espaço amplo, a Terra do Churrasco conta com um espaço kids com camas elásticas neon. O local trabalha com pratos à la carte, sendo os cortes mais pedidos o entrecot, vazio, que serve até três pessoas, o carré de cordeiro, paleta de cordeiro e o costelão 12 horas. Entre as sobremesas, destacam-se o Duo de Pudins e a Panqueca de Doce de Leite com Sorvete. A Terra do Churrasco tem capacidade para 500 pessoas e recebe reservas por meio de sistema digital disponível no Instagram (@terradochurrascors).

Terra do Churrasco: rua Professor Cristiano Fischer, nº 1440, no bairro Jardim do Salso.

rua Professor Cristiano Fischer, nº 1440, no bairro Jardim do Salso. Horário: de terça a sexta-feira, das 18h30min às 23h. Sábado e domingo, das 11h30min às 23h.

4 - Do almoço ao happy hour

O espaço realizará festa de Dia das Crianças com a presença de DJ kids e pintura facial para os pequenos. DIVER RESTO PARTY BAR/DIVULGAÇÃO/JC

Unindo restaurante e bar, o Diver Resto Party Bar (@diverrestopartybar) conta com almoço bufê, opções à la carte, petiscos, saladas e sobremesas, além de a ampla carta de bebidas, com drinks, vinhos, espumantes, cervejas e chopp. O local conta com área kids a disposição durante a semana, e aos fins de semana a área é ampliada . O espaço também realiza festas em datas comemorativas, como será o caso do Dia das Crianças e do Halloween, com a presença de DJ kids e pintura facial para os pequenos.

Diver Resto Party Bar: rua Furriel Luíz Antônio de Vargas, nº 391, no bairro Bela Vista.

rua Furriel Luíz Antônio de Vargas, nº 391, no bairro Bela Vista. Horário: segunda a sábado, das 11h30min às 15h. De quinta a sábado, também das 17h às 23h

5 - Cervejaria artesanal

A Cervejaria Malvadeza conta com área kids externa CERVEJARIA MALVADEZA/DIVULGAÇÃO/JC

Para quem busca um ambiente mais descontraído, a Cervejaria Malvadeza (@cervejariamalvadeza) tem em seu ponto físico um amplo espaço ao ar livre com uma área kids de aproximadamente 30m² . O local conta com música ao vivo toda sexta-feira e sábado, além de happy hour e almoço durante a semana. O local conta com bufê de almoço e opções de pizza, bruschettas e petiscos durante a noite.

Cervejaria Malvadeza: rua Santos Dumont, nº 1481, no bairro Floresta.

rua Santos Dumont, nº 1481, no bairro Floresta. Horário: segunda-feira, das 11h30 às 14h, terça a sexta-feira, das 11h30min às 14h e das 17h30min à meia-noite. Sábados, das 12h à meia-noite.

6 - Food park com sushi e churrasco em Canoas

O Garden & Containers tem espaço para acomodar até 400 pessoas TÂNIA MEINERZ/JC

Para o Dia das Crianças, o local terá evento solidário em prol das crianças da Vila Dique. A entrada solidária custará R$ 5,00 ou a doação de um brinquedo novo. O evento terá show de Thales Sant’anna, recreação com pintura infantil e participação dos personagens Lindinha e Rodolfo. A área de recreação do espaço é gerida pela Diverkids, e os valores variam de acordo com o tempo de recreação desejado . O local recebe reservas por meio do link disponível no Instagram (@gardencontainerscanoas).

Garden & Containers é um food park com nove operações gastronômicas, recreação infantil e agenda musical.. A entrada solidária custará R$ 5,00 ou a doação de um brinquedo novo. O evento terá show de Thales Sant’anna, recreação com pintura infantil e participação dos personagens Lindinha e Rodolfo.. O local recebe reservas por meio do link disponível no Instagram (@gardencontainerscanoas).

Garden & Containers: avenida Açucena, nº 1575, bairro Marechal Rondon, em Canoas.

avenida Açucena, nº 1575, bairro Marechal Rondon, em Canoas. Horário: terça a sexta-feira, das 17h à meia-noite. Aos sábados, domingos e feriados, das 11h à meia-noite.

7 – Pizza e super-heróis em Alvorada

Além da experiência imersiva com super heróis, o local possui área kids com piscina de bolinhas e circuito GUARDIÕES DA PIZZA/DIVULGAÇÃO/JC

Em um ambiente imersivo inspirado no mundo dos quadrinhos, a Guardiões da Pizza oferece rodízio de pizzas, lasanhas, batata frita, polenta e Coca-Cola liberada. Os pratos são servidos por super-heróis, que também interagem com as crianças e fazem apresentações de dança e teatro. Para o Dia das Crianças, o espaço atuará com o sistema de reserva e com horário limitado: das 18h às 19h40min, das 20h às 21h40min e das 22h às 23h40min. O valor do rodízio é de R$ 79,90 para crianças a partir dos 11 anos e adultos. Crianças até três anos são isentas, de quatro a cinco anos pagam R$ 15,00 e dos seis aos dez anos pagam R$ 39,90. As reservas são recebidas por meio do WhatsApp (51) 998273-3306.

Guardiões da Pizza: avenida Maringá, nº 272, no bairro Maringá, em Alvorada.

avenida Maringá, nº 272, no bairro Maringá, em Alvorada. Horário: de terça-feira a domingo, das 18h30min às 23h30min.

8 - Rodízio de sushi e pizza em Novo Hamburgo

A Casa Formaggio’s tem uma área kids ampla e totalmente monitorada por câmeras CASA FORMAGGIO'S/INSGRAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Dispondo de rodízio de pizzas, ilha de massas e buffet de sushi, a Casa Formaggio’s conta com uma área kids diversa, com piscina de bolinhas, minioficina e minicozinha, pebolim e vídeo games . O ambiente com aproximadamente 50m² conta com recreacionista, área separada com fraldário e banheiro família e câmeras de monitoramento para que os pais acompanhem as crianças brincando. No cardápio, o local conta com mais de 90 sabores de pizza e 25 tipos de peças de sushi. O valor do rodízio é de R$ 99,90 de segunda a quinta-feira e R$ 109,90 nas sextas-feiras e sábados.

Casa Formaggio’s: avenida Coronel Travassos, nº 719, no bairro Rondônia, em Novo Hamburgo.

avenida Coronel Travassos, nº 719, no bairro Rondônia, em Novo Hamburgo. Horário: de segunda a quinta-feira, das 19h às 23h, sexta-feira e sábado, das 19h às 23h30min.

9 – Do entreveiro no pão ao sushi em Cachoeirinha

O Stop Food Park possui área kids com piscina e circuito de escalada STOP FOOD PARK/INSTAGRAM/REPRODUÇÃO/JC

Com mais de 10 opções gastronômicas, o Stop Food Park conta com área kids monitorada . O local conta com agenda de música ao vivo todos os dias e diversas opções gastronômicas, como entreveiro no pão, sushi, hamburguer, pizza, xis e até churrasco na caixa. As reservas para o local são efetuadas por meio do WhatsApp (51) 99471-3254.

Stop Food Park: avenida General Flores da Cunha, nº 2944, no bairro Vila Cachoeirinha em Cachoeirinha.

avenida General Flores da Cunha, nº 2944, no bairro Vila Cachoeirinha em Cachoeirinha. Horário: de domingo a quinta-feira, das 18h30min à meia noite. Sexta-feira e sábado, das 18h30min à 1h.

10 – Lanches e PF em São Leopoldo

A área kids da Cachorrão Lanches foi recém inaugurada CACHORRÃO LANCHES/DIVULGAÇÃO/JC

Com 11 opções de xis, à la minuta, prato feito e ilha de massas, o Cachorrão Lanches tem uma área kids recém-inaugurada em seu espaço . O local conta com um menu kids, com minixis, prato feito kids e porções de batata smile. O local aceita reserva por meio do WhatsApp (51) 9937-5273.