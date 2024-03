Food park com sushi, churrasco e espaço infantil abre em Canoas

Empreendendo há 20 anos em áreas distintas, o casal Carlos Mello e Liziane Dias dos Santos decidiu unir experiências em um novo projeto. Liziane passou anos trabalhando com Marketing e Carlos na área da saúde. Agora, a dupla está à frente do Garden & Containers, food park com nove operações gastronômicas, recreação infantil e agenda musical.

O local abriu as portas pela primeira vez em julho de 2023, e operou em soft opening até a inauguração oficial em fevereiro de 2024. O motivo da espera, explicam os sócios, foi o desejo de moldar o negócio com base nas necessidades da clientela. "Começamos só com três marcas aqui e fomos vendo, sentindo o público, recebendo retorno e adaptando até estar 100% para inaugurar oficialmente", diz Liziane.

No início, os sócios acreditavam que o público do Garden seria formado majoritariamente por casais. Mas, na prática, não foi bem assim. O local se tornou ponto de encontro para famílias, como comenta a dupla, que celebra o feito. "O Garden é um lugar família, não é uma balada, tanto que fechamos à meia-noite. Tu podes vir com teu pet, teus amigos, teus avós. As pessoas de mais idade, que gostariam de estar com a família, não querem mais estar dentro de shoppings, se sentem deslocadas lá, mas se sentem muito bem aqui", afirma a empreendedora.

A escolha por abrir um food park, de acordo com a dupla, foi estratégica. "Analisamos tudo que aconteceu depois da pandemia. O que as pessoas estavam buscando nesse período, para convívio? Um lugar para trazer a família e amigos, e Canoas estava muito carente desse tipo de empreendimento", pondera Liziane. Pensando na variedade da faixa etária e nas diferentes demandas do público, hoje, o Garden & Containers conta com nove marcas diferentes operando no local, são elas: O Escritório Bar; Café Kzrinho; Sushi do Chef; Mega Açaí e Sorveteria; Self Pizza; Comidas de boteco; La Fiesta, comida mexicana; X Imperatriz; Churras in Box . Todas as operações atuam no formato de autoatendimento, com seis totens espalhados pelo local.

Além da culinária, o food park conta com um espaço dedicado somente à criançada. A Diverkids, empresa de recreação infantil, comanda um espaço pensado para entreter os pequenos entre três e 12 anos. "Tem alguns casais que, se vão ao shopping, o filho fica em outro ambiente, longe, mas no Garden não. Aqui, esse casal está curtindo, assistindo uma música ao vivo, tendo um momento com a família e o filho está aqui pertinho, se divertindo", comenta Lizi. Os valores do Diverkids variam de acordo com o tempo de recreação desejado, e o espaço também está disponível para reservas de aniversários infantis. Crianças com menos de três anos de idade podem entrar somente acompanhada de pais ou responsáveis.

Com uma vasta agenda musical, que inclui gêneros como MPB, pagode, samba e sertanejo, os sócios apostam na música ao vivo como um diferencial. Por enquanto, o som toma conta do Garden nas sextas, sábados e domingos, mas a projeção é que, em breve, a casa conte com um músico todos os dias. A agenda é divulgada pelo Instagram (@gardencontainerscanoas).

Endereço e horário de funcionamento do Garden & Containers



Com 1,5 mil m² e espaço para acomodar cerca de 400 pessoas, o food park opera de terça a sexta-feira, das 16h à meia-noite. Aos sábados, domingos e feriados, das 11h à meia-noite. O Garden & Containers está localizado na avenida Açucena, nº 1575, no bairro Marechal Rondon, em Canoas.