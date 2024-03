Inspirados nos bares de Sevilla, armazém de vinhos abre em casarão histórico no Menino Deus

O Armazém Résistance nasceu da união de cinco amigos apaixonados por vinhos. Proprietários da marca Résistance Vinhos desde 2019, Evandro Krebs Gonçalves, Paulo Luiz Schmidt, Ary Marimon, Edson Lerrer e Francisco Rossal, decidiram, em junho de 2023, abrir uma loja física para ter um contato maior com o consumidor final. O espaço oferece à clientela vinhos em taças, comidas artesanais e uma agenda cultural movimentada.

A empresa é administrada pelos sócios Paulo, juiz do trabalho aposentado, ex-conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e advogado, e Evandro. Além disso, o Armazém Résistance é gerenciado pela CEO Gabriela Marimon, que comanda o dia a dia da operação.

A história da marca dos cinco amigos começou com uma inspiração bem definida: o empresário e enólogo Márcio Brandelli. Evandro conta que eles se conheceram em uma vinícola e passaram a produzir vinhos em conjunto, de maneira despretensiosa. “Foi uma amizade que surgiu no balcão de uma vinícola e foi a nossa fonte de inspiração, pela juventude, pelo empreendedorismo e paixão pelo vinho. Com o Márcio, aprendemos a identificar as melhores regiões, as melhores castas e entender um modelo de vinícola. A partir daí, criamos o hábito de produzir vinhos fora da linha de produção”, lembra Evandro.



Assim, Ary adquiriu uma propriedade em Pinto Bandeira, região conhecida pela produção de espumantes e, com ajuda de Airton, um dos proprietários da vinícola Don Giovanni, passou a produzir vinhos com uvas chardonnay. Até que, em janeiro de 2019, Ary resolveu dar o primeiro passo para transformar seu hobby em um negócio. “Ary nos ligou dizendo que tinham oferecido a ele uma safra de uva chardonnay maravilhosa. No início, ficamos em dúvida, já que teríamos que comprar as uvas com certa urgência, mas, depois da quarta garrafa de vinho, todo mundo achou uma boa ideia”, conta Evandro.



Após adquirir barris de carvalho e fazer uma minuciosa pesquisa sobre outros vinhos chardonnay do mercado, o primeiro produto da Résistance Vinhos nasceu. Segundo os empreendedores, a estreia da marca foi um sucesso, vendendo 100% das garrafas.





Originalmente, as vendas eram feitas exclusivamente de maneira remota, através do Instagram ou em parcerias com clubes de vinhos. Até que, em 2023, a produção ficou muito expressiva e não era possível guardar todos os produtos no antigo depósito. Assim, surgiu a oportunidade de assumir um histórico casarão no coração do Menino Deus.

Casarão no Menino Deus

Apesar de não ter sido algo planejado desde o início, a ideia de ter um ponto fixo sempre agradou os sócios. Ary conta que o conceito do Armazém foi inspirado em um modelo de negócio que ele conheceu enquanto estudava no exterior. “ Em Sevilla, tem um negócio que eles chamam de bar de copas, onde se toma vinhos em taças . E, aqui, nós temos a ideia de que o vinho não precisa ser uma coisa sofisticada, por isso criamos algo parecido”, pontua.

No Armazém Résistance, são oferecidos os cinco rótulos da marca - Gran Reserva Chardonnay,Merlot Premium, Chardonnay Premium, Espumante Brut Rosé e Espumante Brut Branco -, que podem ser adquiridos em taças, que variam de R$ 25,00 a R$ 30,00, ou em garrafas. Além disso, drinks e cervejas estão disponíveis no cardápio. Na parte gastronômica, o destaque vai para as pizzas, feitas de maneira artesanal, e para a tábua de frios, que, segundo os sócios, são perfeitas para harmonizar com os produtos produzidos por eles.

Por se tratar de um casarão com a fachada tombada, muitos dos elementos originais da construção foram mantidos. Isso resulta em um ambiente aconchegante e com uma pegada retrô, o que, segundo os sócios, é ideal para um happy hour ou reunião com os amigos. Esse clima alto astral se reflete na equipe do Armazém. Além de Gabriela, Bárbara Velhinho é responsável pela agenda cultural e Savane Peres comanda a cozinha. As três são responsáveis pelo dia a dia da operação. “Geralmente somos só nós três. Claro que, em dias de maior público, chamamos um ou outro freela, mas, em geral, a equipe é só a gente”, afirma Bárbara.

Foco na agenda cultural



Outro ponto de destaque do empreendimento é a aposta na agenda cultural. Na primeira terça-feira do mês, o Armazém recebe um show de samba e, na última quarta-feira do mês, um sarau. Além disso, os empreendedores procuram oferecer pelo menos uma atração cultural por semana para sua clientela.







Endereço e horário de funcionamento do Armazém Résistance



O Armazém Résistance está localizado na rua Múcio Teixeira, nº 188, no bairro Menino Deus. O empreendimento opera de segunda a sexta, das 16h às 21h, mas, em dia de eventos, o horário se estende até às 21h50min. Para mais informações, acesse o Instagram (@armazem.resistance).



Para adquirir os vinhos da marca, acesse o Instagram @resistancevinhos ou o site www.resistancevinhos.com.br.