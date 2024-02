No antigo ponto do Tutti Giorni na escadaria da Borges, casal abre bar inspirado nos anos 1980

Comandado pelo casal Marcos Eduardo e Karen Quadros, o Mister Mad Rock Bar está, desde 2019, localizado no entorno do estádio Passo d' Areia. Com uma temática focada no rock dos anos 1980, a operação busca oferecer cerveja gelada, comida de boteco e música ao vivo para sua clientela. Em agosto de 2023, a dupla resolveu expandir e assumiu o ponto do tradicional bar Tutti Giorni, na escadaria da Borges. Operando ainda com a placa do antigo estabelecimento, o plano dos empreendedores é, em breve, mudar o nome do empreendimento para Mister Mad Borges.



Mas os fiéis clientes do antigo bar, carinhosamente conhecido como o bar dos cartunistas, não precisam se preocupar: Marcos e Karen garantem que a essência do Tutti Giorni será mantida. O clássico samba de terça-feira com a banda Puro Astrhal será mantido, assim como grande parte dos cartuns e quadros nas paredes, já conhecidos pela clientela do ponto. “Queremos manter essa essência da noite boêmia de Porto Alegre que o Tutti tem”, afirma Karen.



Início do Mister Mad na Zona Norte



Moradores do bairro Passo d’Areia, o casal conta que eram frequentadores assíduos dos bares da região. Sentindo falta de uma opção gastronômica de qualidade, a dupla resolveu agir e abriu uma hamburgueria na avenida Rio São Gonçalo, n° 150, no fim de 2019.



Com a pandemia, porém, o modelo de negócio previsto pelos empreendedores teve de ser alterado. Com as restrições sanitárias, o público dava preferência por consumir cervejas ao ar livre. Assim, mesmo com o fim das restrições, Karen e Marcos optaram por retirar os hambúrgueres do cardápio, focando apenas nas cervejas e comidas de boteco, com porções para compartilhar. Além disso, para combinar com a temática rockeira do bar, toda sexta-feira o Mister Mad promove um show de rock ao vivo.

O bar conta com uma temática anos 1980, com discos antigos, revistas, quadros e videogames da época. Para os sócios, esse é um dos grandes diferenciais. "O pessoal adora. Tem gente que vai lá só para tirar foto, é uma loucura. Também já recebemos propostas de gravação de clipes musicais no bar", conta Marcos.

A dupla não planejava expandir o negócio. No entanto, ao receberem a oportunidade de assumir a operação de um ponto tão tradicional como do Tutti Giorni, os empreendedores optaram por ir em frente. “Foi por acaso. Já estavam tentando vender o ponto, e recebemos uma proposta para adquiri-lo com um preço muito abaixo. Então, decidimos aceitar. Vamos adaptar o negócio para o público daqui, com samba nas terças-feiras, que era o dia de maior faturamento”, explica Karen.





Mister Mad Borges



O novo ponto do Mister Mad já está funcionando, mesmo que Marcos e Karen ainda não tenham feito alterações desejadas no bar. Os móveis são os mesmos e a fachada segue inalterada, com o antigo logo à mostra. Por conta das obras na escadaria da Borges, os empreendedores ainda estão cautelosos, mas garantem que, em torno de um mês, a casa estará de cara nova.

Segundo os sócios, os produtos oferecidos no ponto da Borges serão os mesmos do Mister Mad do Passo d’Areia. Além disso, em adição aos sambas de terça-feira, a dupla pretende implementar shows de música ao vivo nas sextas-feiras com gêneros musicais mais variados.



Horário de funcionamento do Mister Mad





O Mister Mad Borges está localizado na avenida Borges de Medeiros, n° 710, e, atualmente, funciona exclusivamente nas terças feiras das 16h até a meia-noite. Após as reformas, o empreendimento vai funcionar de terça-feira a sábado, das 16h à meia-noite.