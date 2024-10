Experiência e tempo de qualidade com as crianças são apostas de negócios de Porto Alegre

O tempo de qualidade com as crianças é fundamental para o desenvolvimento emocional dos pequenos e para o fortalecimento dos vínculos. Com acesso cada vez mais facilitado às novas tecnologias, crianças e adolescentes têm passado mais tempo em frente às telas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças menores de 2 anos, não devem ser expostas a telas, enquanto crianças e adolescentes entre 2 e 18 anos devem ter o tempo de tela limitado a, no máximo, três horas por dia. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais perguntou a responsáveis por crianças e adolescentes sobre o tempo de tela das crianças. O resultado foi que mais de 51% dos entrevistados relataram que as crianças e adolescentes extrapolam excessivamente o período máximo de três horas. Para driblar esse cenário, empreendedores desenvolvem negócios que proporcionam experiências em família.

Foi pensando neste público e em fomentar o turismo náutico de Porto Alegre que empresário e advogado Everson Carpes idealizou a Aventura Pirata Porto Alegre, projeto da empresa Ventos do Sul que fará passeios diários em duas embarcações com temática pirata. Com decoração inspirada no universo dos piratas, as duas embarcações oferecerão passeios que contarão com interação com personagens fantasiados, músicas e atividades que remetem à vida dos corsários. "Queremos proporcionar uma experiência completa, que transporte as pessoas para um mundo de aventura enquanto apreciam as belezas do Guaíba", explica Everson.

A operação, que iniciou no fim de setembro, ocorreria no mês de maio, mas foi adiada em decorrência da enchente. "O barco maior estava em Florianópolis e levaria 76 horas para chegar em Porto Alegre. Quando a embarcação estava na altura de Torres, a tripulação informou que a previsão de muita chuva para os dias seguintes dificultaria a chegada aqui, então decidimos atracar até que fosse seguro continuar a viagem. Jamais imaginamos a tragédia que viria nos próximos dias", confessa.

Apesar dos meses de espera, Everson conta que nunca pensou em desistir. "Foi um período difícil, mas ficamos resilientes, retomamos o projeto. Em momento algum pensei em desistir da ideia, porque acredito que isso também faz parte da autoestima da cidade. Esse projeto se junta a uma ideia de reconstrução, de que hoje a população vai poder contar com uma proposta de turismo diferente que vai trazer alegria", ressalta. O empreendedor também comenta que, para os próximos meses, a Ventos do Sul e a GAM3, empresa concessionária do Parque da Harmonia e do trecho 1 da orla, preparam novos pontos para que o público que frequenta a orla do Guaíba tenha acesso ao turismo náutico.

Os passeios ocorrerão de terça-feira a domingo, em três horários: 10h, 14h e 16h somente na embarcação Fantástico, navio com capacidade para até 130 passageiros. O passeio intitulado Pirataria nas Ilhas do Delta será realizado nos horários das 10h e das 14h, partindo do atracadouro Nico Fagundes, atrás da Usina do Gasômetro, e navegará rumo às ilhas da Pintada, da Pólvora, das Flores e dos Marinheiros. A navegação terá cerca de uma hora e custará R$ 40,00 e R$ 20,00 a meia entrada.

Já o passeio chamado Piratas rumo às Águas do Sul terá duração aproximada de duas horas e fará o contorno da Ilha das Pedras Brancas. Para os próximos meses, a empresa está em negociação para que os passageiros possam desembarcar e conhecer a ilha. O valor da do passeio é R$ 79,00 inteira e R$ 39,50 a meia entrada. Além das pessoas beneficiadas por lei, como pessoas com deficiência, crianças entre seis e 15 anos e idosos, a empresa contemplará o benefício de meia entrada para a categoria nomeada Heróis da Sociedade, concedida a policiais, bombeiros e professores. Crianças de até cinco anos são isentas, mas o ingresso deve ser reservado normalmente. As entradas estão à venda no site (linktr.ee/aventurapiratapoa)

"A expectativa é grande. Estamos ansiosos para ver a reação do público e acreditamos que esse será o início de uma nova fase para o turismo em Porto Alegre", conta Everson. A embarcação Piratinha, com menor capacidade de passageiros, tem previsão de início de operação para a segunda quinzena do mês de outubro. O navio fará o passeio reduzido, saindo a partir do Cais Embarcadero. "Quando começarmos a operar com a Piratinha, os passeios serão modificados, vamos fazer embates entre as embarcações. Vai ser muito divertido", antecipa.

Assim que começaram os passeios, no primeiro fim de semana de operação, mais de 390 pessoas embarcaram à bordo do Fantástico. Entre os passageiros, Everson destacou o grande número de crianças. "Todas estavam muito felizes, queriam tirar fotos com todos os piratas. Este é um projeto focado no público infantil e o início das nossas atividades nos deram certeza que as crianças adoraram ", conta Everson.

A partir de novembro, a Ventos do Sul pretende que, a cada 15 dias, as embarcações realizem três passeios totalmente gratuitos para escolas públicas ou ONGs. Inicialmente, serão contemplados somente projetos e escolas da Capital, mas Everson pretende expandir para demais cidades em breve.