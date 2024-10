Clássico de Porto Alegre, Pampulhinha reabre com adega e bar de vinhos

Restaurante clássico de Porto Alegre, o Pampulinha operou de 1971 a 2023, quando encerrou as atividades. Agora, o espaço reabre com adega e um wine bar sob comando das irmãs Kelly e Cristina Pinheiro, que pretendem dar continuidade ao legado de mais de 50 anos do pai das sócias, Jaime Pinheiro. O ponto, na avenida Benjamin Constant, nº 1791, no bairro São Geraldo, venderá vinhos em taças e garrafas, além de tábuas de frios e charcutaria.

Kelly conta que o desejo de investir na adega - que já existia no Pampulhinha - veio após o fechamento do restaurante. "Tínhamos decidido encerrar tudo por conta do falecimento do meu pai. O restaurante sempre foi o grande amor da vida dele. Quando ele faleceu, ficamos uns seis meses abertos, e, na época de férias, que sempre fechava em fevereiro, decidimos encerrar enquanto tudo estava bem", conta Kelly, que seguiu vendendo vinhos no espaço - insight para a nova operação. "Como tinha um estoque muito grande de vinhos, resolvi ficar com a loja que já existia dentro do restaurante aberta até encerrar. Foi um ano que fiquei aqui dentro, ruminando, olhando a adega que amo de todo coração, que meu pai fez com tanto amor. Conversei com a minha irmã e ela concordou em abrirmos uma adega que tivesse os vinhos antigos, que ele gostava, e que fosse um lugar de ensinar as pessoas sobre vinhos, fazer confrarias, atividades culturais. Um lugar diferente para celebrar o vinho", explica sobre o conceito do negócio, que tem como foco os vinhos antigos, paixão do patriarca da família.

O Pampulhinha reabriu no início de outubro e, de acordo com a empreendedora, a receptividade positiva por parte da clientela fiel da operação começou antes mesmo do negócio abrir as portas. "Durante os três meses de obra, fiquei aqui o tempo todo e recebi muitas visitas das pessoas felizes que o Pampulhinha ia reabrir e, depois que viram o que se estava se tornando, ficaram muito alegres e com muita vontade de conhecer. Está todo mundo apaixonado", garante Kelly. O espaço ainda mantém elementos da estrutura original, mas agora adequados ao modelo de bar de vinhos. " Tiramos a cara de restaurante e transformamos num wine bar, com venda de vinhos em taças, garrafas, tábua de queijos e charcutaria. Não é mais um restaurante, mas tem aquela nostalgia do que era o Pampulhinha ", afirma.

O espaço ainda terá uma programação cultural com curadoria de Francisco Marshall e confrarias mensais, com uma primeira edição em novembro. Kelly afirma que dar continuidade ao negócio tem sido uma alegria para irmãs. "Me sinto muito realizada e feliz. Já me perguntaram se sinto essa pressão de dar continuidade a um nome tão forte, mas me sinto muito tranquila, porque sinto que meu pai está aqui dentro e está muito feliz pelo o que estamos fazendo. Estou honrando a história dele com muito amor e muita dedicação. Tenho certeza que vai ser um lugar de muita alegria", celebra Kelly, afirmando que a primeira semana de operação já aponta para um caminho positivo. "Foi a semana inteira de muito carinho e casa lotada", diz.

O foco da Adega Pampulhinha são os vinhos antigos, paixão do patriarca da família MELT FOTOGRAFIA/PAMPULHINHA/DIVULGAÇÃO/JC

Endereço e horário de funcionamento da Adega Pampulhinha

A Adega Pampulhinha fica na avenida Benjamin Constant, nº 1791, no bairro São Geraldo. São mais de 3 mil rótulos disponíveis no espaço. A operação é de terça a sexta-feira, das 16h às 22h. Aos sábados, das 9h às 15h.