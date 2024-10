Vinícola gaúcha lança linha de rótulos inspirada nas enchentes

A vinícola Otto, proveniente da Adega Refinaria, de Bento Gonçalves, lançou uma nova identidade visual de sua linha de vinhos. Inspirada na cheia de novembro de 2023, primeira enchente das cinco que atingiram a Adega Refinaria Terroir’s do Brasil, a nova identidade visual tem o propósito de celebrar a resistência da marca após tantos desafios.



A loja Adega Refinaria Terroir's do Brasil ficava localizada na entrada do Vale dos Vinhedos e fechou as portas após ser atingida pela última enchente. “Nessa loja, tínhamos uma vitrine do vinho brasileiro, mais de 300 pequenos produtores e fornecedores com mais de 1,6 mil rótulos diferentes”, comenta Fabiano Valduga, um dos três sócios do negócio. Além dele, sua esposa, Gisele Valduga, e seu primo, André Valduga, estão à frente da Adega Refinaria, fundada há 13 anos, e da vinícola Otto, que nasceu em 2022.

O movimento de criação da nova logomarca começou em agosto. A ideia era traduzir as origens da Otto. Os rótulos foram resgatados das imagens vistas durante a enchente, como as perdas que a marca teve de garrafas de vinho e de rótulos e caixas rasgadas. Cada rótulo, onde consta o nome da cepa, apresenta uma leve sensação de papel umedecido e um sobreposto dando a sensação de rasgado. “Isso é história, a marca passou por isso, está se reinventando a cada dia e não pode parar e nem deixar de se inspirar nas tendências e nem no que o público do vinho busca”, conta.



Além do estabelecimento que encerrou as atividades, a Adega Refinaria tem outra loja, a Adega Refinaria Terroir's do Mundo, que tem como proposta apresentar o que o mundo do vinho oferece. O local oferece mais de 3,5 mil opções de bebidas de mais de 40 países, incluindo os mais premiados vinhos brasileiros de diferentes estados produtores.

VINÍCOLA OTTO/DIVULGAÇÃO/JC