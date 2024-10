Banca do Mercado Público de Porto Alegre abre nova unidade no Bom Fim

Júlia Fernandes

18 Outubro 2024

Cinco meses após serem atingidos pela enchente que invadiu o Mercado Público de Porto Alegre, o Armazém do Confeiteiro (@armazemdoconfeiteiro) abrirá sua primeira loja fora do Mercado. O Bom Fim abrigará a segunda unidade da marca, que tem como foco principal produtos de confeitaria e produtos naturais. A inauguração do estabelecimento ocorrerá no próximo sábado (19), a partir das 8h.Carolina Kader e seus pais, Telmo e Débora Kader, estão à frente do empreendimento. De acordo com eles, faz um mês que assumiram o novo ponto e iniciaram as reformas. Além de oferecer os mesmos produtos da loja do Mercado, o novo local terá um mix de produtos mais diversificados, incluindo antepastos, sucos, chás, queijos e pães recheados. “A ideia é agregar conforme a necessidade do bairro”, comenta Telmo.A família, que está há quatro gerações no Mercado Público, pretende levar um pouco da história do local para o bairro Bom Fim. “Estamos muito focados nisso, de trazer o sabor e a tradição do Mercado. No tempo em que estamos aqui fazendo a obra, muita gente passa dizendo que precisava de um local assim. Vamos começar trabalhando com baguetes e ciabattas recheadas e vamos abrir com essa demanda que já sentimos”, destaca Carolina.