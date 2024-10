Com peças de mais de R$ 115 mil, brechó de luxo movimenta R$ 6,5 milhões e celebra 5 anos em Porto Alegre

Júlia Fernandes

17 Outubro 2024

A loja, localizada na rua Padre Chagas, possui um acervo com cerca de 3 mil peças

A 2nd Chance é um brechó de luxo que completou cinco anos em 2024. À frente da marca está o trio de amigas Julia Sperotto, Maria Pia Albuquerque e Julia Calazans. A loja, localizada na rua Padre Chagas, no bairro Moinhos de Vento, possui um acervo com cerca de 3 mil peças com valores que podem passar de R$ R$ 115 mil. Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada, Balenciaga, Hermès, Dolce & Gabbana e Valentino são algumas das grifes internacionais presentes na boutique. Entre as etiquetas nacionais, o acervo conta com peças de Cris Barros, Martha Medeiros, Mixed e Adriana Degreas.Roupas, acessórios, bolsas, sapatos e joias, antes de comporem o estoque da 2nd Chance, passam por uma minuciosa curadoria para identificar o estado das peças e determinar se elas podem ser comercializadas pelo brechó. “Quando a peça não se encaixa no padrão, conversamos com as fornecedoras, sugerindo que doem o que já desapegaram, e muitas aceitam”, explica Júlia Calazans. Segundo ela, nesses casos, as roupas são encaminhadas para o brechó da Casa Madre Ana, onde todo o valor arrecadado com as vendas é doado.A ideia inicial do negócio partiu de Júlia Sperotto. Ainda em 2019, com filhos pequenos e buscando se reencontrar no mercado de trabalho, ela se aproximou da moda. “Minha mãe comentou um dia: ‘minhas amigas têm um monte de roupas e não sabem o que fazer com elas, e eu estou pensando em pegar essas roupas e vendê-las.’ Eu disse: ‘não, deixa que eu vou fazer isso’”, lembra. Assim, ela começou a buscar, entre amigos e conhecidos, mulheres interessadas em desapegar de peças e ganhar uma renda extra com isso.