LISTA: 10 novos negócios de Porto Alegre para celebrar o Dia Mundial do Café

No Brasil, comemoramos três datas especiais para o café. A primeira delas ocorre em 14 de abril, com o Dia Mundial do Café. O dia foi criado para celebrar o grão, que também é conhecido como ouro preto. Negócios voltados ao consumo de café sempre movimentam o mercado gastronômico da Capital. Neste ano, o GeraçãoE visitou 10 novos empreendimentos que apostam na bebida. Conheça as novidades:

1. Café uruguaio

Sabor de Luna, operação que, desde 2011, traz quitutes típicos do Uruguai para Porto Alegre, abriu nova unidade em fevereiro. O novo ponto é localizado no bairro Auxiliadora e a operação trouxe novidades no cardápio, além de uma ampliação no empório e na padaria .



• Endereço: rua Carlos Trein Filho, nº 1220, bairro Auxiliadora.



Um dos focos da nova unidade é o empório, maior que o da matriz NATHAN LEMOS/JC

2. Café no casarão

Mills Café irá operar em um casarão dos anos 1950. O espaço funcionará como uma cafeteria e restaurante, com previsão de inauguração para maio de 2025. A ideia é da empreendedora Marcela Paliarin Quilici, que traz consigo experiência internacional no mundo da gastronomia. Os clientes poderão desfrutar de um cardápio variado que inclui café da manhã, almoço e lanches durante todo o dia .



Marcela Quilici está à frente do Mills Café RAMIRO SANCHEZ/JC

3. Lancheira também tem café

novidade a aposta no café da manhã.



• Endereço: rua General João Telles, n° 508, Bom Fim.



Ildo Berté, proprietário da lancheria, é figura conhecida de moradores e visitantes do bairro Bom Fim ISADORA JACOBY/ESPECIAL/JC

4. Café carioca

a empreendedora Elisa Paim inaugurou o espaço que conta com opções de café da manhã .



• Endereço: rua Ramiro Barcelos, n° 1171, Moinhos de Vento.



Elisa Paim é o rosto por trás do Boteco do Neni Nelson JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC

5. Café e marcas locais

a aposta da cafeteria está em oferecer produtos de qualidade e já conhecidos pelos gaúchos por meio de parcerias . Além disso, o casal visa ser um diferencial no bairro onde está inserido, sobretudo pela oferta de um cardápio com valores acessíveis.



• Endereço: avenida Protásio Alves, n° 5122, no bairro Chácara das Pedras.



O Buenas Café fica na Avenida Protásio Alves, n° 5122 BUENAS CAFÉ/DIVULGAÇÃO/INSTAGRAM/JC

6. Café para os amantes de Portugal

Amo.te Lisboa opera há nove anos. Desde março, o Bom Fim conta com uma unidade do negócio. No cardápio, além do cafezinho, o local oferece quitutes como Pastel de Belém, pastel de Santa Clara, mil folhas e doce de ovos .



• Endereço: rua Vasco da Gama, nº 175, no Bom Fim.



O negócio começou a operar a operar em março JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC

7. Café entre amigos

Em janeiro, o GeraçãoE foi conhecer o café, que conta com um cardápio de lanches e drinks com nomes temáticos, além do café, é claro .



• Endereço: avenida Loureiro da Silva, n° 1670, bairro Cidade Baixa.



Coffee Bar Century Perk Poa, inspirado no seriado Friends. GE TÂNIA MEINERZ/JC

8. Café e dorama

levou em consideração as diferenças dos paladares e trouxe opções mais próximas do gosto brasileiro .



• Endereço: avenida Armando Fajardo, nº 2707, em Canoas



Os produtos do My Dorama Café são decorados com atores de doramas NATHAN LEMOS/JC

9. Produção artesanal

Recentemente, a cafeteria ganhou mais um novo ponto . De volta para o Bom Fim, a nova unidade da Yami está localizada na rua Felipe Camarão.



• Horário de funcionamento: de terça a sábado, das 10h às 18h. Aos domingos, das 13h às 18h.

O cardápio do Yami é composto por produtos sem glúten DANI BARCELLOS/JC

10. Cafeteria sem tabus

Prazer, Café. Entre os cafés, os sócios citam o Boas Vibrações . Custando R$ 23,00, a bebida leva latte rosa, salted caramel espresso com toque de chantilly. Com uma proposta de trazer a temática sexualidade de forma descomplicada e divertida, abriu, há pouco mais de uma semana, próximo ao Parque da Redenção, o. Custando R$ 23,00, a bebida leva latte rosa, salted caramel espresso com toque de chantilly.

• Endereço: avenida Venâncio Aires, nº 1019, no bairro Farroupilha.

• Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h30min às 19h30min.