Com biscoito Globo e inspiração em bares do Rio de Janeiro, boteco abre no Moinhos de Vento

Foi pensando em trazer um pouco da boemia do Rio de Janeiro para Porto Alegre que a empreendedora Elisa Paim fundou o Boteco do Neni Nelson. Aberto há cerca de um mês, o empreendimento busca oferecer opções de café da manhã, almoço e jantar em um ambiente pensado para lembrar os botecos da capital carioca.



Elisa é professora de formação e por anos trabalhou em colégios ministrando aulas de português. Com o tempo, a empreendedora passou a se desiludir com a docência e começou a almejar uma mudança de carreira. A guindada para o empreendedorismo, segundo ela, aconteceu por uma questão de oportunidade. Em maio de 2024, logo após a enchente, o marido da empreendedora percebeu um espaço vago na Galeria Moinhos de Vento e questionou se não seria uma boa ideia abrir um negócio ali.



“Ele me ligou, falei que queria e começamos a trabalhar para isso. Fiz curso de bartender, de comida de boteco e fui me preparando”, lembra Elisa.



Assim, surgiu a ideia de abrir um espaço que remetesse à estética dos botecos do Rio de Janeiro. Segundo a empreendedora, ela queria um local simples e despojado sem deixar de ser sofisticado.



“Pensei em trazer o Rio de Janeiro para cá. É chinelo no pé, cerveja e chope gelado, petiscos. Queríamos um lugar que fosse sofisticado, mas que as pessoas se sentissem à vontade . Fomos montando a estrutura do bar e o Boteco do Neni Nelson surgiu”, explica a empreendedora.

O Boteco do Neni Nelson é capaz de receber sua clientela a qualquer horário do dia. O negócio abre às 8h e fecha à meia-noite, portanto, são oferecidas opções de café da manhã, almoço e jantar. Por conta disso, são disponibilizadas opções como café passado e misto quente, à la minutas e, claro, comidas de boteco, como tábuas, porções de batata frita, polenta e bolinho de feijoada - item que, segundo a empreendedora, é o queridinho da clientela. Além disso, são oferecidas cervejas, chopes, doses de destilados e uma vasta carta de drinks, que contam com opções clássicas e autorais.



Apesar disso, Elisa conta que o horário de mais movimento do boteco é no fim da tarde, a partir das 18h. Segundo a empreendedora, é o momento em que os clientes saem do trabalho e estão em busca de um local para aproveitar um happy hour. “É quando o pessoal sai do trabalho e vem para relaxar, tomar uma cerveja com os amigos. Aqui é o lugar dos amigos, um lugar feito para agregar”, afirma Elisa.



Outro ponto destacado por Elisa é a ambientação do boteco. Pensado para remeter à cidade maravilhosa, os clientes são recebidos com um espaçoso balcão coberto de biscoito globo - biscoito tipicamente consumido nas praias cariocas. Além disso, o local conta com mesas, azulejos e até mesmo um toldo inspirados em botecos do Rio de Janeiro.



“Fomos para o Rio e conhecemos vários bares. A ideia era testar a culinária, o que eles comem, como é servido, como é a decoração. Um fotógrafo veio nos chamar, porque um casal de cariocas que mora aqui vai casar, e querem usar nosso boteco para fazer umas fotos, já que é um lugar que remete ao Rio”, orgulha-se Elisa.



Endereço e horário de funcionamento do Boteco do Neni Nelson



O Boteco do Neni Nelson está localizado na rua Ramiro Barcelos, n° 1171, e opera de segunda a sábado, das 8h à meia-noite. Para reservas ou mais informações, acesse o Instagram (@botecodoneni).