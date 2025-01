Inspirada em Friends, operação com café e bar é novidade em Porto Alegre

Logo ao entrar no novo coffee bar de Porto Alegre, é possível ver um sofá laranja, uma moldura amarela e uma porta roxa. Para quem viveu os anos 1990 - ou até hoje se diverte com as histórias dos seis amigos da série de televisão Friends -, estes são símbolos mais que conhecidos. Bem no centro da Cidade Baixa, o Century Perk Poa (@centuryperkcafe) inaugurou no dia 19 de dezembro e trouxe à Capital um espaço para refeições e lazer voltado para os fãs do programa.

O empreendimento é uma aposta de Luciene Camaratta e Mateus Stanisçuaski. De acordo com ela, a união dos conhecimentos e interesses dos dois deu vida à iniciativa. “Eu já guardava o projeto todo no meu computador. Apresentei a proposta para o Mateus e fechamos. Parti com as ideias e planejamento e ele com a expertise de cafeteria”, conta sobre Mateus, que já operou outros negócios no segmento.



O coffee bar fica no térreo do prédio Century Park, localizado na avenida Loureiro da Silva. O espaço, que é um coliving - modelo de moradia compartilhada que tem como objetivo criar um ambiente propício para o empreendedorismo e a socialização -, já era um local conhecido pela empreendedora. “Morei lá e fui gestora de comunidade, fazia todas as redes sociais, foi assim que conheci muita gente naquele prédio e se abriram muitos horizontes para empreender”, explica.

Além disso, ela conta que fez diversos amigos neste período, com os quais compartilhava a paixão pelo programa. “Já tínhamos a questão de fazer a foto no sofá como se fossemos a turma de Friends. Sou nascida na geração de 1980, então curti muito o seriado e sempre fui muito fã ”, lembra.

Coffee Bar Century Perk Poa, inspirado no seriado Friends. GE TÂNIA MEINERZ/JC

LEIA TAMBÉM > Há 20 anos em Porto Alegre, restaurante focado em alimentação saudável abre na Zona Sul



Decoração com referências a Friends

Entrar no Century Coffee é uma viagem ao universo de Friends. O seriado apresenta o dia a dia de Joey, Phoebe, Monica, Ross, Chandler e Rachel, um grupo de amigos que enfrenta a vida e os amores em Nova York. Parte central do enredo é a paixão dos personagens por passar o tempo livre na cafeteria Central Perk. Hoje, Luciele busca trazer a atmosfera dos episódios, leves e divertidos, para Porto Alegre. “É o café dos amigos da Cidade Baixa e do coliving. Queremos que seja o café da manhã do prédio e a parada dos amigos que frequentam o bairro e adoram curtir uma noite”, exemplifica.



Logo ao passar pela porta do coffee bar, é possível ver a imagem de Ross, Joey, Raquel e Phoebe espiando pela porta roxa de Monica. Totalmente projetada por Luciele, a decoração é recheada de referências a cenas icônicas dos episódios. “Cada detalhe faz parte da ambientação. Na série, a Phoebe cantava na cafeteria, por isso o videokê; o Joey é artista, e na história do personagem, por muito tempo, seu único trabalho havia sido o comercial de um batom azul, que também será adicionado no local para os clientes tirarem fotos; a Monica é cozinheira e, por isso, tem o famoso peru no nosso sofá”, explica a empreendedora.



Mas as referências vão além da decoração. No cardápio, o destaque vai para combos, que levam os nomes dos personagens, e os drinks temáticos, com frases e falas que fizeram sucesso ao longo da série. “ Temos drinks como I´ll be there for you, que é um clericot em jarra 700ml para tomar com os amigos, por exemplo. Ou o My lobster, que é um aperol spritz, em referência às citações de Ross sobre achar sua lagosta – seu par romântico ”, explica sobre o menu.



Além das bebidas, o local conta com pratos como o bife à parmegiana com fritas, por R$ 29,90. Para um lanche à tarde, o pastel de feira, vendido a R$ 15,00, ou até mesmo aperitivos, como as bruschettas, que custam R$ 20,00, e as batatas rústicas, por R$ 25,00, são opções. Todos os pratos são preparados por Mateus, e, de acordo com a empreendedora, uma das próximas apostas será a adição de opções veganas ao cardápio.

Operando todos os dias, a empreendedora explica que o f. “Estamos em uma zona boemia da Cidade Baixa, então atendemos desde às 7h, para o pessoal que acorda cedo e quer pegar um cafezinho, até a pessoal da noite, com happy hour, fechando só às 22h.” Para complementar a proposta,. Além da implementação de música ao vivo nas sextas e sábados à programação.

Coffee Bar Century Perk Poa, inspirado no seriado Friends. GE TÂNIA MEINERZ/JC

LEIA TAMBÉM > Após quatro anos de operação, empreendedor abre doceria no bairro Santana



Operando há menos de um mês, o negócio chamou a atenção da clientela, como conta a empreendedora. “A recepção do público me surpreendeu bastante. Em um dia, ganhamos mais de 500 seguidores. As pessoas estão tirando fotos lindas e ajudando na divulgação. Estão nos fazendo uma superrecepção”, expressa Luciele. Sobre a experiência de começar a empreender, ela diz perceber que aos poucos o local vai se tornando conhecido. “ Não adianta termos só um conceito, é necessário um atendimento bacana, uma comida gostosa, porque uma coisa ajuda a outra a prosperar ", pontua.



Ela ainda conta que, há três anos, visitou a exposição a Warner Experience, em São Paulo, o que lhe inspirou para no processo de ambientação do local. “Pude ver de pertinho o cenário, como se estivesse na série. Conheci o apartamento da Monica, com a famosa porta roxa, a moldura amarela. E sempre tive o sangue para empreender, sempre tive projetos pessoais em paralelo”, afirma.



Para o futuro, a pretensão dos empreendedores é um dia ampliar o negócio para outras regiões, além de atender eventos onde o cliente desejar. Operando há menos de um mês, o negócio chamou a atenção da clientela, como conta a empreendedora. “A recepção do público me surpreendeu bastante. Em um dia, ganhamos mais de 500 seguidores. As pessoas estão tirando fotos lindas e ajudando na divulgação. Estão nos fazendo uma superrecepção”, expressa Luciele. Sobre a experiência de começar a empreender, ela diz perceber que aos poucos o local vai se tornando conhecido. “", pontua.Ela ainda conta que, há três anos, visitou a exposição a Warner Experience, em São Paulo, o que lhe inspirou para no processo de ambientação do local. “Pude ver de pertinho o cenário, como se estivesse na série. Conheci o apartamento da Monica, com a famosa porta roxa, a moldura amarela. E sempre tive o sangue para empreender, sempre tive projetos pessoais em paralelo”, afirma.Para o futuro, a pretensão dos empreendedores é um dia ampliar o negócio para outras regiões, além de atender eventos onde o cliente desejar.

Endereço e horário de funcionamento do café temático de Friends



O Century Coffee Poa fica de portas abertas diariamente, das 7h às 22h. O empreendimento está localizado na avenida Loureiro da Silva, n° 1670, no bairro Cidade Baixa. O espaço é pet friendly e conta com petiscos saudáveis para os pets no cardápio.