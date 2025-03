Nova cafeteria de Porto Alegre aposta na oferta de produtos locais de maneira acessível

A avenida Protásio Alves ganhou mais um empreendimento, o Buenas Café (@buenascafe). Idealizado por Daiane Bueno e Everton Novakosky, a aposta da cafeteria está em oferecer produtos de qualidade e já conhecidos pelos gaúchos por meio de parcerias. Além disso, o casal visa ser um diferencial no bairro onde está inserido, sobretudo pela oferta de um cardápio com valores acessíveis.

Amantes da cultura local, o nome do negócio é inspirado no sobrenome de Daiane e pelo carinho pela expressão “buenas”. Ela conta que os planos se fortaleceram após a abertura de um negócio por parte de primos do casal. “Eles optaram por abrir uma franquia. Resolvemos investir sozinhos, porque queríamos dar a nossa cara, fazer tudo do nosso jeito”, explica ela.

A empreendedora ainda conta uma situação inusitada que os inspirou no planejamento do Buenas Café. “Estávamos na praia de férias, pensando em qual seria o nosso diferencial, quando uma boia maravilhosa em formato de donuts passa na nossa frente. Pensamos que precisávamos oferecer um donuts assim, Porto Alegre não tem muitas opções. Lembramos do Bendito Donut e fomos até lá, foi a primeira parceria a nos abrir as portas", rememora.

A partir disso, os dois continuaram fechando parcerias, e com uma semana de funcionamento, o espaço oferece produtos de diversos outros empreendedores locais, como Charlie Brownie, Cucas da Vó, Artesão das Tortas, Presto, Fit Sou, Vandipan, Astoria Brasil e Doppio Cafés. “Esse se tornou o nosso diferencial, oferecer produtos bons, já conhecidos no mercado, e que a gente consiga colocar em um valor mais acessível, levando em consideração nossa locação e bairro ”, pontua.

O espaço abriu as portas no dia 15 de março, e, de acordo com os empreendedores, já parece ter conquistado a vizinhança SARAHOLIVEIRA/ESPECIAL/JC A parceira com o negócio Cuca da Vó está movimentando o local com uma novidade de Páscoa: os ovos de cuca. Comprados por encomenda, as opções podem ser conferidas e pedidas no cardápio do Buenas Café. O empreendimento Cuca da Vó está produzindo ovos com sabores como pistache ou brigadeiro - ovo cremoso feito com casquinha de streudel, farofa que vai em cima da cuca, e recheado com brigadeiro de chocolate preto. O ponto do Buenas Café é rodeado de pequenos empreendimentos, mas os sócios perceberam o potencial para uma cafeteria. “São muitos negócios, mas todos de estética, como salões de beleza. O pessoal dizia que não tinha nada para comer por perto. Vimos a oportunidade", contam. LEIA TAMBÉM > Franquia de armários inteligentes criada em Porto Alegre projeta faturamento de R$ 8 milhões Eles explicam que a variedade nas parcerias também visa proporcionar um cardápio para diferentes momentos, como café, almoço ou lanche fitness. “Um exemplo que sai um pouco da curva de uma cafeteria é a parceira com a Fit Sou, que fornece marmitas congeladas, sucos funcionais e tortas proteicas, para os momentos em que o cliente busca uma refeição ou algo mais saudável", esclarece a empreendedora. No empreendedorismo, essa é a primeira experiência de Daiane e Everton, e diante do novo momento, os dois pontuam que o maior desafio de começar é o capital, além da insegurança trazida pela mudança profissional. “Continuei no meu trabalho anterior e fomos juntando verba de todos os lugares para abrir. Buscamos fazer tudo de maneira artesanal para conseguir criar um espaço acessível e que fosse a nossa cara." Para o futuro, o Buenas Café contará com novidades: a partir de pedidos de clientes, os empreendedores passarão a disponibilizar o espaço aos domingos para eventos fechados, como aniversários, formaturas e celebrações no geral. E para o cardápio de inverno, os sócios já projetam a implementação de cappellettis e caldinhos típicos da estação. O local abriu as portas no dia 15 de março, e, de acordo com os empreendedores, já parece ter conquistado a vizinhança. “Foi muito bom. Sentimos até vergonha, porque chegou a faltar lugar. Já providenciamos mesinhas para colocar na rua também”, conta Dainane, orgulhosa. Além disso, o espaço é pet friendly e os sócios pontuam que a vizinhança e seus companheiros de quatro patas são muito bem-vindos. LEIA TAMBÉM > Café em casarão dos anos 1950 é novidade no bairro Moinhos de Vento Além dos produtos de empreendimentos parceiros, o Buenas oferece salgados, pães de queijo e croissants. Até o momento, o carro-chefe do café vem sendo o croissant de carne de panela, vendido por R$ 15,90.

Local e funcionamento do Buenas Café

O Buenas Café fica na avenida Protásio Alves, n° 5122, no bairro Chácara das Pedras. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e aos sábados, das 9h às 19h.