Café em casarão dos anos 1950 é novidade no bairro Moinhos de Vento

Localizado na rua Barão do Santo Ângelo, no bairro Moinhos de Vento, o Mills Café (@mills.poa) irá operar em um casarão dos anos 1950. O espaço funcionará como uma cafeteria e restaurante, com previsão de inauguração para maio de 2025. A ideia é da empreendedora Marcela Paliarin Quilici, que traz consigo experiência internacional no mundo da gastronomia.



De acordo com a empreendedora, o Mills Café nasce com a proposta de ser mais do que uma simples cafeteria. O espaço, que ocupa um casarão histórico, vai oferecer um ambiente acolhedor e sofisticado, onde os clientes poderão desfrutar de um cardápio variado que inclui café da manhã, almoço e lanches durante todo o dia. “A ideia é unir a tradição do local com um toque moderno e autoral na gastronomia”, comenta Marcela.



Com inspirações internacionais e técnicas aprendidas em suas experiências no exterior, Marcela promete trazer pratos que vão desde sanduíches artesanais até opções mais elaboradas para o almoço. Alguns produtos voltados para confeitaria já estão disponíveis para o público no iFood, onde Marcela já atuava anteriormente. "A ideia é trazer um pouco de tudo: cafeteria, doces e pratos quentes. Quero que as pessoas sintam que estão em um lugar especial, com um atendimento acolhedor e uma gastronomia de qualidade", afirma a empreendedora.



As obras começaram em agosto de 2024 e, desde então, Marcela tem se dedicado intensamente ao projeto. "Cada dia é um aprendizado novo. Nunca imaginei que teria que lidar com tantos detalhes, desde elétrica até a preservação da estrutura histórica da casa. Mas é um desafio que estou abraçando com muito carinho", conta.

Trabalhar com chefs estrelados me ensinou muito, mas também me mostrou o que eu não quero para a minha cozinha. Quero um ambiente onde as pessoas se sintam valorizadas e onde a gastronomia seja feita com amor ", reflete. O Mills Café irá operar na rua Barão do Santo Ângelo, nº 364 RAMIRO SANCHEZ/JC Natural do interior de São Paulo, Marcela se formou em Hotelaria na Holanda, e chegou a trabalhar em grandes redes hoteleiras como Hilton e Marriott, além de ter atuado ao lado de chefs estrelados. "", reflete.

O Mills Café ocupa o espaço ao lado da Escola Fabiano Gomes - DeROSE Method, de yoga. "Me apaixonei pelo lugar assim que o vi. Falei para minha mãe 'Me ajuda a realizar esse sonho'. E ela topou na hora ser minha sócia", conta. De acordo com a empreendedora, o investimento inicial do negócio foi de R$ 1 milhão. O casarão é um dos grandes diferenciais do empreendimento. "A casa tem uma energia incrível. Queremos preservar ao máximo sua estrutura original, mantendo os detalhes que contam sua história", diz Marcela.



Com dois andares, o espaço foi totalmente reformado, mas mantendo suas características históricas. A cozinha, por exemplo, foi construída do zero, com uma área de produção no andar superior e outra de serviço no térreo. O local comportará até 140 pessoas, oferecendo um ambiente amplo e aconchegante. "Queremos que as pessoas se sintam em casa, mas com um toque de sofisticação e um atendimento legal", destaca Marcela.

O Mills Café é o primeiro empreendimento de grande porte de Marcela, mas ela já havia experimentado o mundo dos negócios com uma loja de doces no iFood. "Foi um aprendizado importante, mas este projeto é algo muito maior", destaca.

Endereço do Mills Café

O novo café está localizado na rua Barão do Santo Ângelo, nº 364.