Cidade Baixa ganha primeira loja de marca de sovertes "softs"

A marca, que já possui 13 unidades no Brasil – sendo duas próprias em Curitiba e as demais franqueadas –, oferece sorvetes produzidos em máquinas de soft serve, conhecidas no Brasil como sorvete expresso. O termo "soft" vem justamente do nome do equipamento utilizado, o Soft Serve Ice Cream Machine, que garante uma textura cremosa ao produto. Além disso, a Soft Ice Cream se destaca por fugir dos sabores tradicionais, como baunilha e chocolate, e apostar em combinações inovadoras, como pistache, caramelo salgado, frutas vermelhas e iogurte. Sorvete de caramelo salgado, está entre as opções oferecidas pela marca SOFT ICE CREAM/DIVULGAÇÃO/JC

A trajetória da Soft Ice Cream está diretamente ligada à história de Matheus Krauze, sócio-fundador da marca, que vem de uma família de sorveteiros há três gerações. " Minha família trabalha com sorvete no litoral do Paraná há 40 anos. Eu cresci dentro da fábrica e comecei a ajudar minha mãe na loja aos 13 anos ", conta. Apesar da tradição familiar, Matheus sentia que seu espaço para inovar dentro do negócio da família era limitado. "Eu queria mudar conceitos, produtos, mas percebi que precisava trilhar meu próprio caminho", relembra.



Foi em uma viagem à Ásia, em 2019, que ele teve a ideia de criar a Soft Ice Cream. "Em Hong Kong, vi sorvetes de sabores diferentes, como matcha e gergelim, com cores vibrantes e textura cremosa. Aquilo me inspirou a trazer algo novo para o Brasil", explica. De volta ao país, ele uniu seu conhecimento em produção de sorvetes à proposta inovadora do soft serve, criando uma marca que hoje já possui 20 unidades em operação ou em fase final de implantação.

Porto Alegre como mercado estratégico



o clima mais quente no verão e invernos menos rigorosos têm impactado positivamente o setor de sorvetes. "O aquecimento global, querendo ou não, trouxe um impacto positivo para o nosso segmento", comenta. A inauguração ocorreu no último sábado (15) JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC



A escolha de Porto Alegre para a primeira unidade da Soft Ice Cream no Rio Grande do Sul não foi por acaso. Segundo Matheus, a capital gaúcha tem um grande potencial de consumo. "Porto Alegre é uma cidade maior que Curitiba, com um público diversificado e aberto a novidades", afirma. Além disso, o clima mais quente no verão e invernos menos rigorosos têm impactado positivamente o setor de sorvetes. "O aquecimento global, querendo ou não, trouxe um impacto positivo para o nosso segmento", comenta. A inauguração ocorreu no último sábado (15) JÚLIA FERNANDES/ESPECIAL/JC

A unidade de Porto Alegre é uma franquia comandada pelos sócios Eli Farias, Joal Antonio Aramburu e Mauro Fernando Sanson. Joal, que também está à frente do bar Janela, também localizado na Cidade Baixa, conta que a ideia de abrir uma Soft Ice Cream surgiu após uma visita a Curitiba. "Experimentamos o sorvete e ficamos impressionados com a qualidade e o preço acessível. Esse modelo de negócio, que alia alta qualidade a um preço justo, foi o que nos motivou a trazer a marca para Porto Alegre", explica.

