Marca de influenciadora digital inaugura primeiro quiosque em Porto Alegre e atrai público de todo Estado

A Wepink (@Wepink.br), marca de produtos de beleza criada pela influenciadora digital Virginia Fonseca, que acumula mais de 53 milhões de seguidores no Instagram, acaba de ganhar seu primeiro quiosque físico em Porto Alegre. Localizado no Shopping Iguatemi, o espaço já virou sensação nas redes sociais e atraiu centenas de fãs da marca, muitos deles vindos de cidades distantes para conhecer os produtos de perto.



O movimento de influenciadores digitais que expandem seus negócios para o mundo físico não é novidade no Brasil. Há cerca de dez anos, nomes como Boca Rosa, Mari Maria e Bruna Tavares começaram a democratizar o acesso à maquiagem no país, criando marcas próprias e conquistando espaço no mercado de beleza. Agora, Virginia Fonseca aposta em maquiagens e na linha de body splashes e perfumes.



À frente da franquia da Wepink, na Capital, estão as empreendedoras Carolyne Oliveira Chaves e Ana Santos. "Somos amigas há muito tempo", comenta Carolyne, que já tinha experiência com outros negócios, como duas operações do Quiero Café. "Eu empreendo desde os 22 anos, estou com 32 agora, então já tenho uma trajetória", completa.

Quiosque da WePink no Shopping Iguatemi THAYNÁ WEISSBACH/JC

Teve uma cliente que viajou 18 horas só para conhecer o quiosque. É uma novidade muito grande, e as pessoas estão super animadas

Já Ana, que atuava no setor de construção civil, viu no convite de Carolyne uma oportunidade de explorar um novo mercado. "A Carolyne já era uma conhecedora da marca, morou em São Paulo e conhecia bem os contatos. Ela me convidou para trabalharmos juntas aqui. Eu sempre fui vendedora de material de construção, então esse é um mundo completamente novo para mim", explica.da inauguração. "Veio gente de todo lugar do estado. Pessoas de Uruguaiana, Santa Rosa do Sul. As influenciadoras divulgaram muito, e as pessoas chegaram aqui. Acredito que, nesses três dias, passaram mais de 8 mil pessoas pelo quiosque", conta Ana entusiasmada.De acordo com Carolyne, nos primeiros dias, alguns clientes chegaram a ficar até duas horas na fila. "Elas não reclamaram.", afirma.O quiosque atrai um público de todas as idades, desde adolescentes até avós. "É todos os perfis. A gente não tem um público específico. Muita gente conhece a marca porque a Virgínia tem uma visibilidade gigante nas redes sociais. Aqui, veem famílias inteiras: netas, mães e avós", destacou Ana.Entre os produtos mais procurados,. "A linha completa faz sucesso. Cada um tem um gosto, mas é difícil alguém sair daqui com apenas um produto. O preço é acessível, e a qualidade é ótima", explicou Ana.A decisão de instalar o quiosque no Iguatemi foi estratégica. Carolyne, que já teve negócios no shopping, comenta que o ponto do Shopping Iguatemi sempre foi a primeira opção. “É um shopping conhecido, com muito movimento e várias opções de lojas. A administração também é muito boa", explica Carolyne.Sobre a importância de ter um espaço físico,. "No site, as clientes não conseguem testar os produtos, sentir o perfume. Aqui, elas têm a oportunidade de experimentar tudo e escolher exatamente o que querem", diz Ana.Com a expansão para o varejo físico, a marca de Virginia Fonseca consolida sua presença no mercado de beleza e reforça a tendência de influenciadoras que levam suas marcas do digital para o mundo real. Para Carolyne e Ana, a experiência tem sido gratificante. "Estamos super felizes com os resultados e com o suporte da franquia. É um desafio, mas também uma grande realização", destaca Carolyne.