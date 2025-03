Gelateria uruguaia é novidade na nova operação da Sabor de Luna em Porto Alegre

Sabor de Luna, operação que, desde 2011, tem como proposta trazer um pedacinho do Uruguai para Porto Alegre através da gastronomia, conta, agora, com uma nova operação na Capital. A nova unidade fica na rua Carlos Trein Filho, nº 1220, no bairro Auxiliadora, e recebeu investimento de R$ 4 milhões. A grande novidade que marca a inauguração é a o acréscimo de um novo braço no negócio dedicado a produção de gelatos. A marca El Lato opera, em um primeiro momento, na nova unidade, mas, em breve, chegar aos outros pontos do Sabor de Luna, além de ganhar operações próprias. , operação que, desde 2011, tem como proposta trazer um pedacinho do Uruguai para Porto Alegre através da gastronomia, conta, agora, com uma. A nova unidade fica na rua Carlos Trein Filho, nº 1220, no bairro Auxiliadora, e recebeu investimento de R$ 4 milhões. A grande novidade que marca a inauguração é a o acréscimo de um novo braço no negócio dedicado a produção de gelatos.

Tatiana Druck, sócia-diretora da Sabor de Luna ao lado de Raul Hermann Coppetti, conta que foram feitas muitas pesquisas antes de colocar os gelatos com sabor uruguaio para a rua. "É um assunto que estamos estudando há três anos. Vamos entregar o melhor gelato da cidade, usando insumos uruguaios e argentinos ", conta a empreendedora, destacando que a El Lato (@latofresco) é independente da Sabor de Luna. "Ela nasce com um branding independente, surge como filha da Sabor de Luna, carrega esse DNA da marca mãe, que é artesanal, livre de químicas, bem fresco. Na sequência, nosso plano é abrir até cinco unidades só da gelateria em Porto Alegre", revela.

Jeff Rodrigues, Tatiana Druck, Raul Coppetti e Laura Estrázulas estão à frente da nova unidade da Sabor de Luna NATHAN LEMOS/JC

LEIA TAMBÉM > Atendendo 30 mil turistas por ano, tradicional restaurante de Nova Petrópolis celebra 45 anos

O maquinário para a produção foi trazido da Itália. Laura Estrázulas é a maestra heladera responsável pelo desenvolvimento das receitas, que contam com clássicos do Uruguai. Entre os sabores, estão o medialuna - base de baunilha e pedaços de medialuna doce -, doce de leite e alfajor. "Nós temos alguns sabores que são bem uruguaios. O Frutilla a la Crema criamos por um afeto do Raul, sócio do Sabor de Luna. Na infância, ele comia muito esse gelato. É um sorvete à base de leite, gemas e morangos. Tem um gostinho do Uruguai", conta Laura.

Operando em soft opening desde o Carnaval, Laura revela que um dos sabores que tem chamado mais a atenção da clientela é o de azeite de oliva. "Foi uma inovação nossa e tem ido muito bem. Foram vários testes para chegar na combinação perfeita. Fizemos azeite de oliva com limão siciliano para tirar um pouco da acidez do azeite", diz sobre a receita.

Ainda, o cardápio conta com sabores, como pistache e ricota com figo, além de opções sem açúcar e sem lactose. "Trabalhamos cerca de nove meses no desenvolvimento de todos esses gelatos. São 30 sabores e temos 18 na vitrine", explica.

Os gelatos da El Lato são produzidos com insumos uruguaios e argentinos NATHAN LEMOS/JC

LEIA TAMBÉM > Com feijoada no cardápio, clássica lancheria do Bom Fim abre em novo ponto

Empório uruguaio de bairro

Um dos focos da nova operação é o empório com os produtos da marca, como alfajores, madialunas e baguetes, além de itens para acompanhar, como geleias, chás e cafés. Jeff Rodrigues, supervisor unidade da rua Carlos Trein, diz que a proposta é que o espaço - que conta com uma padaria na entrada onde os clientes podem acompanhar a produção dos quitutes - é ser um reduto para a vizinhança do bairro. "Quando as pessoas entram na nova casa, chegam num empório muito maior que da casa matriz. A ideia é que a gente tenha uma gama de produtos diferenciados, uma linha de produtos mais premium. A nossa parte de congelados também é muito mais completa. A ideia é que seja um mercadinho de bairro com coisas diferenciadas, para que as pessoas possam fazer um happy hour em casa", explica o gestor.

Um dos focos da nova unidade é o empório, maior que o da matriz NATHAN LEMOS/JC

Com foco na padaria e nas produções autorais, Jeff revela que os itens típicos uruguaios seguem como carro-chefe do empório. "Os carros-chefes são as baguetes de fermentação natural, as medialunas e as vigilantes. É um privilégio ter esses produtos sempre frescos", avalia Jeff, destacando que os alfajores também são best-sellers do negócio.

Reduto uruguaio em Porto Alegre

A ambientação da nova unidade da Sabor de Luna segue a mesma proposta da matriz, com diversos itens e decorações que remetem ao país vizinho. Desde as cores da bandeira, presentes na decoração, a placas uruguaias, o espaço foi projeto pelo mesmo arquiteto - Francisco Pinto -, mantendo uma unidade entre as unidades. A área externa, que conta com bancos e um pé direito alto com vigas de madeira, foi pensada para trazer a atmosfera de Punta Del Este.

O espaço é ambientado para lembrar a estética uruguaia NATHAN LEMOS/JC

Endereço e horário de funcionamento da Sabor de Luna

A Sabor de Luna fica na rua Carlos Trein Filho, nº 1220, no bairro Auxiliadora. O espaço abre as portas todos os dias, das 10h às 19h.