Clássico café uruguaio de Porto Alegre abre nova unidade no entorno da Praça da Encol

A Sabor de Luna, operação que, desde 2011, traz quitutes típicos do Uruguai para Porto Alegre, está em expansão. O negócio se prepara para abertura, em fevereiro, de uma nova unidade na rua Carlos Trein Filho, nº 1220, no bairro Auxiliadora. A operação vem com novidades no cardápio, além de uma ampliação no empório e na padaria.

Tatiana Druck, sócia-diretora da Sabor de Luna, conta que o movimento de expansão aconteceu de forma gradual, respeitando as especificidades do negócio que preza pela produção artesanal como um pilar. "Nossa história sempre foi de crescimento lento, gradual e orgânico. Há 14 anos, quando abrimos a primeira casinha na rua Freire Alemão, a pretensão era ser uma padaria de bairro. Embora a gente quisesse chegar na cidade inteira, o espaço físico ainda era muito pequeno. Os saltos de crescimento foram muito lentos, porque a produção artesanal que fazemos, livre de químicas, é limitada, então não comporta grandes movimentos", pontua a empreendedora, lembrando do início do ponto matriz da Sabor de Luna na rua Dr. Freire Alemão, nº 310, no bairro Mont'Serrat.

A nova filial é o terceiro ponto da marca, que também conta com uma unidade em Xangri-Lá. Apesar da cautela nos movimentos de ampliação, Tatiana, que toca o negócio ao lado do sócio Raul Hermann Coppetti, ressalta que a abertura de um novo ponto foi muito estudada. "Sempre planejamos essa expansão a los poquitos. Esse passo agora, 14 anos depois, é muito parte dessa história gradual que temos de querer chegar mais perto do cliente, de entregar mais, mas com cada vez mais conforto", afirma a empreendedora, ressaltando que a nova unidade chega para resolver demandas da matriz. "A loja nova vai ter espaços climatizados, que não temos hoje. Vamos resolver uma série de problemas, implementar melhorias que sentimos falta, como espaço, conforto, estacionamento", enumera.

Identificar a hora certa de crescer, fazendo esse movimento de forma saudável e sem perder o timing, é um desafio para quem está à frente de um negócio. Tatiana pontua que, no caso da Sabor de Luna, um dos maiores desafios é manter a produção artesanal, o que ela considera o eixo do negócio. " Ampliar a escala sem perder as características artesanais é sempre um desafio. Mas chega um momento em que crescer não é mais uma opção, é um compromisso com o mercado, com a clientela ", explica.

Hoje, a Sabor de Luna conta com 300 itens entre empório e os servidos no local. A venda de produtos é uma das apostas da nova operação. "Essa nova filial vai ter um empório maior do que temos hoje e terá uma padaria dentro do empório com pão quentinho", diz Tatiana, revelando que os carros-chefes da Sabor de Luna são as medialunas e as vigilantes, além de outros doces típicos uruguaios, como os alfajores.

As referências ao país vizinho, no entanto, não ficam apenas no cardápio. Tatiana destaca que ter uma equipe alinhada ao propósito do negócio é fundamental. "O atendimento é o ponto mais desafiador de todos os negócios que trabalham com serviço. Investimos muito no desenvolvimento de pessoas, em engajamento, para que a gente possa oferecer esse atendimento afetivo que sempre nos caracterizou. Fazemos uma viagem anual ao Uruguai com alguns funcionários-chave, lideranças, para entender o sentido desses alimentos que servimos, o sentido que eles têm na vida do uruguaio e o que queremos compartilhar com os gaúchos", explica Tatiana.

O novo ponto da Sabor de Luna recebeu investimento de R$ 4 milhões. Conforme a empreendedora, a unidade contará com todos os itens que a clientela já conhece, exceto a parrilla. "Teremos café da manhã, almoço, lanche da tarde, chá, happy hour e talvez até jantar, se tiver um bom fluxo", pondera. Em breve, ainda sem data, o negócio agregará outra novidade: uma gelataria que operará no ponto próximo à Praça da Encol. "Será fresco, natural, sem conservantes, sem ingredientes químicos e tem muito a ver com praça. É um assunto que estamos estudando há três anos. Vamos entregar o melhor gelato da cidade, com insumos uruguaios e argentinos. Estamos com as receitas aprovadas e vamos chegar entregando o que o público merece conhecer em termos de gelato artesanal", garante Tatiana, destacando que a marca será um braço da Sabor de Luna. "Ela nasce com um branding independente, surge como filha da Sabor de Luna, carrega esse DNA da marca mãe, que é artesanal, livre de químicas, bem fresco, e depois, na sequência, nosso plano é abrir até cinco unidades só da gelateria em Porto Alegre", revela.