Com cabanas temáticas, empreendedor aposta em camping às margens da Lagoa dos Patos

Parador da Lagoa (@parador_da_lagoa), localizado às margens da Lagoa dos Patos, em Itapuã, Viamão.



Com uma história que se confunde com a de sua própria família, Richard Baur transformou a propriedade herdada de seu pai em um destino completo para quem busca lazer, descanso e contato com a natureza. "A área está com a minha família há uns 60 anos. Meu pai comprou isso aqui e chamavam ele de 'alemão louco', porque diziam que ele só tinha comprado areia. Eu cresci aqui, mesmo morando em Porto Alegre, vinha direto. Com o tempo, começamos a desenvolver o espaço", conta Richard.



O Parador da Lagoa teve início modesto, apenas como um camping administrado pela mãe de Richard. Com o tempo, o espaço foi ganhando estrutura e novas atrações. "Eu fiz o primeiro quiosque quando tinha 18 anos. Era pequeno, mas fui ampliando, coloquei um mercadinho, cabanas, e o local foi evoluindo. Hoje, temos um espaço que comporta até 1 mil pessoas e que oferece muito mais do que apenas camping ", explica.



LEIA TAMBÉM > Hamburgueria vegana é novidade no Centro Histórico de Porto Alegre O local dispõe 12 cabanas para hóspedes EVANDRO OLIVEIRA/JC Nem sempre é possível fazer aquela tradicional viagem de verão ao litoral. Seja por conta de compromissos, orçamento ou até mesmo pela falta de paciência para enfrentar as estradas lotadas rumo às praias, muitos moradores de Porto Alegre e região têm buscado alternativas mais próximas para aproveitar os dias de sol. Entre essas opções, destaca-se o), localizado às margens da Lagoa dos Patos, em Itapuã, Viamão.Com uma história que se confunde com a de sua própria família, Richard Baur transformou a propriedade herdada de seu pai em um. "A área está com a minha família há uns 60 anos. Meu pai comprou isso aqui e chamavam ele de 'alemão louco', porque diziam que ele só tinha comprado areia. Eu cresci aqui, mesmo morando em Porto Alegre, vinha direto. Com o tempo, começamos a desenvolver o espaço", conta Richard.O Parador da Lagoa teve início modesto, apenas como um camping administrado pela mãe de Richard. Com o tempo,. "Eu fiz o primeiro quiosque quando tinha 18 anos. Era pequeno, mas fui ampliando, coloquei um mercadinho, cabanas, e o local foi evoluindo.", explica.

atualmente 150, com previsão de chegar a 190), um quiosque que serve lanches e petiscos na alta temporada, um mini mercado e 12 cabanas para aluguel - oito disponíveis para locação, enquanto quatro estão em reforma. As opções de hospedagem incluem desde cabanas simples, a R$ 300,00 até as temáticas, que custam R$ 450,00 e contam com decoração especial, ar-condicionado, lareira e TV.



Para quem prefere um passeio mais rápido, o Parador oferece o serviço de day use, que custa R$ 90,00 por carro (até cinco pessoas), incluindo acesso à lagoa, infraestrutura com churrasqueiras, banheiros e segurança.



A trajetória do negócio também é marcada por superação. A enchente que atingiu a região recentemente foi um divisor de águas para o empreendimento. "A enchente foi um ponto de virada. A água invadiu o bar, perdi dez freezers e até a vidraça foi quebrada. Vai levar uns dois anos para me recuperar financeiramente, mas isso me fez repensar o espaço. Investi em reformas e na criação de novos atrativos". O Parador da Lagoa comporta até 1 mil pessoas EVANDRO OLIVEIRA/JC



Entre as melhorias realizadas estão projetos de decoração nas cabanas, a construção de uma ponte e novos espaços instagramáveis, como balanços que já ocupam o espaço. "Hoje em dia, o pessoal quer coisas que possam fotografar e compartilhar. Isso atrai muito público", diz.



LEIA TAMBÉM > Com cultura italiana e vinho local, empreendimento traz "Buchette del Vino" para Porto Alegre O local conta com 32 hectares de área e uma estrutura que inclui churrasqueiras (), um quiosque que serve lanches e petiscos na alta temporada, um mini mercado e 12 cabanas para aluguel - oito disponíveis para locação, enquanto quatro estão em reforma. As opções de hospedagem inclueme contam com decoração especial, ar-condicionado, lareira e TV.Para quem prefere um passeio mais rápido, o, que custa R$ 90,00 por carro (até cinco pessoas), incluindo acesso à lagoa, infraestrutura com churrasqueiras, banheiros e segurança.A trajetória do negócio também é marcada por superação. A enchente que atingiu a região recentemente. "A enchente foi um ponto de virada. A água invadiu o bar, perdi dez freezers e até a vidraça foi quebrada. Vai levar uns dois anos para me recuperar financeiramente, mas isso me fez repensar o espaço.Entre as melhorias realizadas estão projetos de decoração nas cabanas, a construção de uma ponte e novos espaços instagramáveis, como balanços que já ocupam o espaço. "Hoje em dia, o pessoal quer coisas que possam fotografar e compartilhar. Isso atrai muito público", diz.

Com o aumento gradativo de visitantes, o Parador teve a procura aquecida nos últimos anos, impulsionada principalmente pela divulgação nas redes sociais. "Eu nunca fui muito de divulgar, porque queria selecionar mais o público. Hoje, a demanda é grande, mas foco mais em qualidade do que em quantidade. Prefiro cuidar bem de um espaço e garantir que a experiência das pessoas seja boa", explica.



Ele também observa uma mudança no comportamento dos turistas. "A Freeway está saturada, as pessoas não têm mais paciência para enfrentar quatro ou cinco horas de estrada até o litoral. Aqui, estamos a uma ou duas horas da Capital dependendo do ponto de partida. Além disso, é mais econômico em termos de tempo e dinheiro", avalia.

A ideia do empreendedor é diversificar e oferecer atrativos para diferentes públicos ao longo do ano, incluindo um espaço dedicado a manifestações de fé, com fitinhas do Senhor do Bonfim e homenagens à Nossa Senhora Aparecida e Iemanjá, ambas associadas às águas.



"Hoje, conseguimos atrair um público diversificado: muitas famílias, jovens mais alternativos e até pessoas que vêm para descansar em silêncio. É muito gratificante ver que as pessoas gostam, voltam e recomendam o Parador. Isso mostra que estamos no caminho certo", conclui Richard.

Endereço e horário de funcionamento: