Com pastel de Belém, loja de doces portugueses chega ao Bom Fim

Inaugurado há nove anos, o Amo.te Lisboa nasceu com a proposta de trazer para Porto Alegre um pouquinho de Portugal por meio da gastronomia., que abriu sua terceira loja na rua Vasco da Gama, nº 175, no bairro Bom Fim. Filipe Lopes, proprietário da marca, e Suzana Romero, sócia à frente da nova franquia, encontraram no novo endereço uma forma de fortalecer a marca e disseminar a cultura portuguesa.O novo ponto do Amo.te Lisboa não é o primeiro empreendimento de Suzana, que já teve uma marca de decoração. Voltada para o segmento de moda e arte, a empreendedora já conhecia o café, pois frequentava a primeira loja da marca, localizada na avenida Independência. “Foi logo depois que voltei para o Brasil. Morava na Austrália e fiz uma eurotrip, incluindo Portugal.. Foi uma boa coincidência”, conta Suzana.A escolha pelo Bom Fim ocorreu porque os sócios procuravam por uma região que já tivesse um público estabelecido. “Que a gente pudesse se mostrar, se fazer visto. E tentar trazer mais adeptos da cultura portuguesa”, comenta Filipe, que é natural de Almada.

Quero muito trazer a sardinha assada nesses eventos de rua. O cheiro do assado vai invadir a rua e vai trazer a lembrança de Portugal"

O novo café abriu há três semanas e, de acordo com Suzana, mesmo operando em soft opening, o negócio vem chamando a atenção dos moradores do bairro. O carro-chefe da casa, na parte dos doces, é. Já entre os salgados, o pastel, a empada e o bolinho de bacalhau são os mais procurados. Os salgados custam entre R$ 12,00 e R$ 14,00, enquanto os doces variam entre R$ 11,00 e R$ 16,00.Filipe comenta que a ideia é que, com o tempo, o novo espaço ofereça eventos de rua que celebrem a cultura do país europeu.que eram feitas em outras lojas da marca. Além disso, os sócios estão desenvolvendo novos quitutes para incorporar ao cardápio. “afirma Filipe.Atualmente, o Amo.te Lisboa conta com três lojas: a matriz, na avenida Independência, uma em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, e a mais recente, no Bom Fim. A marca chegou a ter uma unidade no bairro Moinhos de Vento, mas, após cinco anos, encerrou as atividades em 2024. “Nós dois moramos no Bom Fim. É um bairro acolhedor, vivo, com movimento diurno e noturno.”, declara Suzana.Apesar dos pontos positivos, Filipe destaca os desafios de estar em uma região com tanta concorrência. “Estamos perto do Brasco, e há outros estabelecimentos novos abrindo. Nesses nove anos de negócio, passei pelo boom das cafeterias. O desafio foi a concorrência, mas acredito que, nos últimos dois anos, o mercado está se ajustando”, observa. E completa: “”.