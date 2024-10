Padaria conquista clientela do bairro Petrópolis com pães de fermentação natural

De leite, de milho, doce, salgado, integral, branco. Com uma variedade que não caberia em uma página, o pão é protagonista nas refeições de muitas nações. São 6 mil anos de existência desse alimento originado da fermentação do trigo. Nesta semana, foi celebrado o Dia Mundial do Pão, comemorado em 16 de outubro. São muitas as histórias contadas pelo GeraçãoE de negócios que nasceram a partir deste alimento importante na história humana.

Entre tantos negócios, a Padaria Artesanal Padeiro Max (@padeiromax) é um dos empreendimentos que foca na produção de pães de fermentação natural. Com uma produção industrial, o negócio teve início em 2018, na Zona Sul de Porto Alegre. Atualmente, o estabelecimento ocupa uma casa no bairro Petrópolis. À frente do empreendimento está Max Borba, o padeiro, e Jane Mousquer, sócia e esposa de Max.

