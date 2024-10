Inspirada na cultura coreana, cafeteria abre na Zona Sul com foco em cafés gelados

Foram as paixões pelo café e pela cultura asiática que levaram Lucas Simoni, de 21 anos, a abrir a Mug Coffee (@mugcoffeepoa). A cafeteria conta com um cardápio de cafés quentes e gelados, que podem ser puristas ou com leite. O novo espaço, localizado no bairro Glória, ainda conta com os doces feitos pelo próprio proprietário. As opções de bebidas e acompanhamentos têm foco nos ingredientes naturais e sabores típicos orientais.



O negócio, que abriu as portas há menos de uma semana, já estava nos planos de Lucas há cerca de três anos. O desejo de começar um empreendimento junto de seu pai, que trabalha na construção civil, principalmente para oferecer uma maior estabilidade financeira à família, uniu-se ao amor pelo café e pela confeitaria.



O empreendedor conta que sempre gostou de fazer doces - atividade presente na sua vida desde a infância -, mas que sua maior inspiração para a escolha do ramo foram os fins de semana que passava ao lado do namorado em uma cafeteria na Zona Sul de Porto Alegre. “Passava os dias vendo os cafés sendo preparados, conversava com os chefs, e acho que fui me interessando cada vez mais pelo assunto. Nasceu aí minha vontade de realmente abrir o negócio”, conta. A partir dessa experiência, Lucas criou seu próprio sabor, o latte de morango, que leva café espresso, leite vaporizado, purê de morango e um toque de baunilha. Hoje, a bebida é o carro-chefe da Mug e está no topo de vendas desde que a cafeteria começou a operar.

A Mug Coffee teve sua inauguração no último fim de semana e, de acordo com Lucas, o evento trouxe um retorno que ultrapassou o financeiro. “Vieram menos pessoas do que o esperado, mas quem esteve aqui me ajudou a bater a minha meta. Consegui ocupar todas as mesas e alcançar o que precisava para o dia. Muitas pessoas vieram por mim, para prestigiar o café do Lucas. Ver pessoas que eu não encontrava há anos aqui e trazendo suas famílias foi muito emocionante”, conclui.



Do design às opções no cardápio, tudo conta um pouco dos gostos pessoais do proprietário. Ele explica que gosta muito de K-pop — abreviação de korean pop, que significa música popular coreana —, o que influenciou muito nas escolhas estéticas do ambiente . “Estou buscando um visual que remeta à cultura asiática, um lugar agradável. Quero focar mais no café gelado, porque gosto e é o que mais se vende na Coreia”, explica.



Além da proposta de um espaço aconchegante em seu visual, Lucas, que é um homem trans, fala sobre como a Mug Coffee está construindo um ambiente que se preocupa com um atendimento respeitoso e acolhedor para a comunidade LGBTQIAPN+. “Fazendo parte da comunidade, já fui recebido com maus olhares, por isso quero fazer um lugar confortável e seguro para todos nós. Quero deixar claro aos meus clientes que sempre que for preciso, estaremos aqui, até mesmo para conversar ou ajudar”, afirma.



Para o futuro, Lucas pretende investir ainda mais na experiência de comunidade no Mug. Nos planos está a criação de eventos voltados para os amantes da cultura oriental. Enquanto no cardápio, a expectativa é dar ênfase nos produtos orgânicos e voltados para pessoas com restrições alimentares específicas. “Gosto muito de preparar bebidas e doces com ingredientes naturais. É triste para uma pessoa vegetariana ou vegana ir com os amigos no café e não ter opções para consumir. Pretendo também trabalhar com alimentos para pessoas diabéticas”, revela.



Com uma média de valores de R$ 16,00 por bebida, o espaço conta com cafés puristas nas opções espresso, carioca, americano e ristretto. Além de lattes, mochas e cappuccinos, com uma variação de sabores que vai desde os tradicionais até caramelo ou chocomenta. Na confeitaria, o café oferece cheesecake, torta de limão, cookie e bolo de pote, com valores que vão até R$ 15,00.

Endereço e horário de funcionamento do Mug Coffee



A Mug Coffee está localizada na rua Dom Bosco, nº 96, no bairro Glória. O estabelecimento funciona de segunda a sexta, das 7h às 18h, com vendas apenas no local.