Compre um prato e ganhe outro: influenciadoras criam guia com descontos em mais de 150 restaurantes de Porto Alegre

A promoção sempre atrai novos clientes. É com essa premissa que os influenciadores digitais Bernardo Soares (@reviewsdomustache), Sofia Arend e Sofia Mainardi (@sofiasporai) criaram o POA em Dobro. O guia busca incentivar o consumo e a experiência gastronômica por meio de cupons de desconto que ofertam dois pratos pelo preço de um. A iniciativa tem parceria com mais de 150 restaurantes em Porto Alegre e promete mais de R$ 5 mil em benefícios.

“ Não é só um clube de promoções, é um tour gastronômico. Nosso objetivo é estimular o cliente a explorar novos restaurantes, estar aberto às novidades ”, diz Sofia Mainardi, uma das influenciadoras digitais à frente do POA em Dobro.

O guia em formato digital deve ser adquirido via aplicativo do Poa em Dobro, disponível na Apple Store e no Google Play. O bloco físico pode ser encontrado em pontos de venda da marca. Os locais ainda não foram divulgados. As opções possuem os mesmos cupons de descontos e validade de um ano a partir da data de lançamento do produto. As vendas iniciam no próximo domingo (8), a partir das 14h. A cobrança é feita apenas na hora da compra – ou seja, não existe uma mensalidade. Os valores, contudo, também não foram revelados.

Para utilizar o POA em Dobro em bloco físico, o cliente precisa destacar e entregar o voucher do restaurante na hora do pagamento. No celular, deve-se validar o cupom em QR Code. As promoções devem ser utilizadas apenas uma vez em cada estabelecimento e de forma presencial.

2 mil unidades do POA em Dobro. Na ocasião, o custo pelos cupons foi de R$ 99,90. “A quantidade era pequena na pré-venda. Sabíamos que ia durar poucas horas, mas tudo foi vendido em menos de 30 minutos. Superou as expectativas”, diz Sofia Mainardi, uma das influenciadoras digitais à frente da iniciativa. “Já no primeiro dia, teve restaurante que recebeu cerca de 30 clientes. Os vouchers de buffets e rodízios, certamente, serão um sucesso”, completa. A reportagem esteve no Durante a pré-venda, realizada no último domingo (1), foram comercializadas mais de. Na ocasião, o custo pelos cupons foi de R$ 99,90. “A quantidade era pequena na pré-venda. Sabíamos que ia durar poucas horas, mas tudo foi vendido em menos de 30 minutos. Superou as expectativas”, diz Sofia Mainardi, uma das influenciadoras digitais à frente da iniciativa. “. Os vouchers de buffets e rodízios, certamente, serão um sucesso”, completa. A reportagem esteve no Cavanhas do bairro Jardim Botânico. A atendente do local salientou que, até a última quarta-feira (4), cerca de 10 consumidores utilizaram o cupom no estabelecimento.

confira restaurantes que participam do POA em Dobro. Para Sofia Arend, parceira de Sofia Mainardi no Instagram e TikTok, o cupom de desconto na Di Paolo é um dos destaques do POA em Dobro. Na compra de uma sequência de galetos e massas, o cliente ganha outra gratuitamente. A seguir,

Os restaurantes foram selecionados por Sofia Arend e Sofia Mainardi, influenciadoras digitais do @sofiasporai. A ideia dos pratos em dobro, por outro lado, já existia. A iniciativa, inicialmente, foi realizada em Florianópolis. “Existe um poder muito forte na cuponagem relacionada a influenciadores digitais. É um formato antigo, mas que, com os influenciadores, traz maior credibilidade”, fala Sofia Mainardi sobre os surgimentos do Floripa em Dobro e do POA em Dobro.