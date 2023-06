Bar secreto abre no Moinhos de Vento e aposta em alta coquetelaria com drinks autorais

POA Parrilla, o La Plaza Cócteles opera há um pouco mais de um mês na Praça Dr. Maurício Cardoso, nº 49, em Porto Alegre. O novo bar no Moinhos de Vento aposta em alta coquetelaria, drinks autorais e petiscos, como tábua de frios e burrata. Escondido no segundo andar da, oopera há um pouco mais de um mês na Praça Dr. Maurício Cardoso, nº 49, em Porto Alegre. O novo bar no Moinhos de Vento aposta em, como tábua de frios e burrata.

O endereço, segundo os proprietários do empreendimento, Luciano e Marlon Sauer, é um ponto secreto da Capital. “Quem entra na POA Parrilla e, depois, sobe para o segundo andar e identifica um outro ambiente, com até outro tipo de música, tem a ideia de um lugar escondido, diferente. Essa é a sensação que as pessoas têm”, percebe Marlon, que, assim como Luciano, é sócio de ambos estabelecimentos.

A característica discreta, contudo, não se estende aos elementos do cardápio e do ambiente. O La Plaza Cócteles relembra as particularidades marcantes dos gaúchos e dos hermanos, ambientando o lugar com tijolos à vista, pelegos nas cadeiras e cores características das bandeiras. O empreendimento, somadas as áreas interna e externa, tem capacidade para receber cerca de 50 pessoas.

O cardápio do novo bar no Moinhos de Vento

Na carta de bebidas, mais de 20 drinks clássicos e autorais ganham o destaque. E, mesmo recém-aberto, é possível apontar, segundo Marlon, o favorito da clientela: Afago. Com sabores cítricos, leves e refrescantes, o drink é produzido a partir de vinho branco, cordial de pepino, limão siciliano, vinagre de cardamomo e eucalipto e custa R$ 39,00.

Com o mesmo preço, outro destaque, para Marlon, é o Robustus, uma bebida herbal, cítrica e levemente esfumaçada, com shitake defumado na hora. O espaço também contempla opções de cervejas e vinhos.

Além dessas alternativas, o novo bar no Moinhos de Vento personaliza os drinks de acordo com o gosto pessoal da clientela. “O cliente pode chegar aqui, pedir o drink que ele gosta, o drink que ele já tomou e não tem na nossa carta”, diz Marlon, acrescentando que o La Plaza Cócteles possui o conceito de bar aberto, deixando as bebidas à vista para que consumidor possa escolher o que lhe agrada.

Para acompanhar, o bar oferece aperitivos, como tábua de frios, burrata e La Costilla - costela 16h desfiada acompanhada de molhos e pães. Os preços partem de R$ 49,00.

POA Parrilla e La Plaza Cócteles: empreendimentos que se conectam

Essa variedade de opções do cardápio do La Plaza Cócteles é o que, segundo Marlon, complementa a experiência da POA Parrilla. “ A coquetelaria trouxe o final daquilo que precisávamos ”, destaca o empreendedor, acrescentando que o cliente da churrascaria pode pedir uma bebida da drinkeria e vice-versa.

Antes da inauguração do novo bar, a carta de drinks da parrilla possuía duas alternativas. Hoje, além de um novo braço para auxiliar a diversidade gastronômica, o La Plaza Cócteles, a partir de um investimento de cerca de R$ 500 mil, é um acréscimo de espaço físico para a operação que já ocorria no endereço.

Informações gerais sobre o bar secreto

“Tem procura, tem curiosidade e tem demanda de cliente”, garante Marlon, sobre o negócio, que funciona há um pouco mais de um mês, de terça-feira a sábado, das 19h às 23h.