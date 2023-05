Novo bar da zona sul de Porto Alegre aposta em hambúrgueres e drinks autorais por R$ 16,00

O Janela Bar nasceu em Curitiba com a proposta de democratizar a alta coquetelaria, precificando todos os drinks do cardápio em R$ 16,00, além de hambúrgueres a partir desse mesmo valor. Em março, esse conceito chegou à zona sul de Porto Alegre, mais especificamente à avenida Wenceslau Escobar, nº 2050. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 17h à meia-noite.

Louise Gonçalves é o nome por trás dos balcões do estabelecimento. Natural de Belém, a empreendedora veio a Porto Alegre com o desejo de abrir um negócio. A paraense achou no modelo de franqueamento do Janela, que propõe drinks, hambúrgueres e chopes por um preço justo, o norte para o seu novo empreendimento, que conta com um investimento de R$ 300 mil. Ela espelha o lema “gastronomia para todos” na equipe de trabalho, que é formada exclusivamente por mulheres, oportunizando quem, geralmente, é excluído do mercado.

De Belém para o novo bar da zona sul de Porto Alegre

A escolha do ponto na zona sul de Porto Alegre ocorreu em função do crescimento econômico da região . “A franquia sempre sinalizava para eu empreender nesse trecho aqui, por já ter o 4Beer , o Maestro , um outro bar mais ali na Mário Totta”, destaca Louise.

Penso que é uma questão de tempo para conseguir manter essas pessoas aqui, vou trazer esse público para cá ”, comenta a empreendedora, com desejo de transformar zona sul de Porto Alegre num polo. A demanda por estabelecimento noturnos também foi um fator que levou o Janela à região. “O bairro boêmio é a Cidade Baixa . Então, o pessoal da Zona Sul vai para lá.”, comenta a empreendedora, com desejo de

Com dois meses de operação, Louise garante bom recebimento do público. Os frequentadores, contudo, são diferentes daqueles vistos na sede da Cidade Baixa, aproximando-se de uma clientela mais familiar. “Vou buscar os outros bares da redondeza para entrarmos com um pedido na prefeitura para levarmos até mais tarde, como acontece na Cidade Baixa e no Moinhos”, diz a proprietária do Janela Bar da Zona Sul, almejando agregar o público mais jovem à operação.

Hambúrgueres e drinks autorais por R$ 16,00

Com foco nos drinks, segundo Louise, os favoritos da clientela são o Russa Loka, uma bebida à base de vodka, xarope de morango, suco de limão e refrigerante de gengibre, e o Seu Jão, com cachaça de jambu, xarope de tangerina, suco de limão e refrigerante de gengibre. Todos os 12 drinks clássicos e autorais do Janela Bar custam R$ 16,00. Para quem prefere fugir dos destilados, a alternativa é o duplo chope Pilsen, que sai por R$ 15,00.

Na chapa, os hambúrgueres partem de R$ 15,00, com opções clássicas e autorais do Janela. Porções para compartilhar também fazem parte do cardápio.

Novo drink do Dia dos Namorados

Com lançamento previsto para a primeira semana de junho, o novo drink do Dia dos Namorados será à base de Red Bull Melancia, vodka de canela e refrigerante de gengibre. Essa opção sairá por R$ 20,00, e o cliente poderá ficar com todo o conteúdo da lata do energético.