Tradicional esquina gastronômica do Centro Histórico recebe novo bar com foco em drinks autorais

Tem novidade na clássica esquina das ruas Fernando Machado e Coronel Genuíno, no Centro Histórico de Porto Alegre. O ponto que, por anos, abrigou o Firma Bar, agora é casa do Genú, operação que revisita o cardápio clássico de boteco com foco em drinks autorais. O negócio é comandado pelo trio Leonardo Machado, Paula Pinhati e Cássio Silveira, que decidiu empreender para criar uma operação gastronômica com um ambiente saudável.

Quem assistiu as duas primeiras temporadas do seriado estadunidense The Bear - em português O Urso - sabe o quão conturbado pode ser o ambiente de uma cozinha profissional. Infelizmente, os acontecimentos da série, que retrata o dia a dia de uma lancheria localizada na cidade de Chicago, aproximam-se muito da realidade de cozinheiros ao redor do mundo. Após anos de experiências frustrantes trabalhando na cozinha de diversos restaurantes de Porto Alegre, os sócios decidiram abrir a fim de criar um bar com um ambiente de trabalho saudável.

Inspiração de boteco no cardápio

O Genú segue a tendência de novos botecos que surgiram recentemente na Capital. Com um vasto cardápio de petiscos clássicos - como batata frita, croqueta e coxinha -, e opções vegetarianas como a almôndega de berinjela, o diferencial, segundo Leonardo, é a maneira com que cada um desses petiscos são feitos. "Colocamos o nosso toque em cada um desses pratos. Fazemos a croqueta típica espanhola e colocamos a carne seca no meio. A coxinha, por exemplo, brincamos que em muitos lugares a coxinha só tem massa e um pouquinho de frango. A nossa coxinha é feita sem massa", explica o sócio do Genú.



Além disso, a carta de drinks autorais é destaque. F eita com o objetivo de otimizar o pequeno espaço da cozinha do local, as bebidas utilizam muitos dos mesmos ingredientes do cardápio tradicional. Isso resultou na criação de drinks salgados que chamam muito a atenção da clientela , como o Secos e Molhados, bebida que leva ingredientes como parmesão, pasta de pimenta e pimenta dedo-de-moça.



Como surgiu o negócio

Paula e Leonardo se conheceram na cozinha. Ela ingressou no mundo da Gastronomia após fazer alguns semestres da faculdade de Moda. Ao ver que seu futuro não era aquele, Paula desistiu e passou a cozinhar em casa. Vendo que levava jeito para a coisa, fez um curso no Senai e começou sua carreira como cozinheira.



"Comecei a trabalhar fazendo freela e aprendendo tudo o que podia em cada cozinha em que trabalhava. Nesse meio tempo, conheci o Leo e começamos a trabalhar juntos. Trabalhamos em cozinhas boas e em cozinhas ruins, e, então, veio a ideia de abrir nosso próprio negócio, onde a gente pudesse se basear nas experiências que tivemos", conta Paula.



Com a ideia em mente, o casal começou a estruturar o novo negócio. Foram meses experimentando e testando novas receitas até chegar no resultado desejado. Assim, em março de 2023, Paula e Leonardo, junto de seu sócio Cássio - que também é cozinheiro -, encontraram o ponto desejado no Centro Histórico de Porto Alegre. Com um investimento de cerca de R$ 200 mil, o trio transformou o local, que antes era o Firma Bar, em Genú.

Ambiente saudável



As dificuldades vividas em outras cozinhas fez o casal pensar em largar a carreira na Gastronomia. "Uma das minhas motivações foi criar um ambiente que não era tóxico para mim. A cozinha já é um lugar difícil, o serviço é pesado, é quente, você se machuca, se corta. Para as mulheres é muito pior. Já passei por muita coisa muito ruim. Então, escolher com quem eu vou trabalhar me deu aquela vontade de voltar para a cozinha novamente", conta Paula, em lágrimas.



No Genú, Paula e Cássio comandam a cozinha, enquanto Leonardo fica no balcão. Além dos sócios, o empreendimento conta com mais quatro atendentes, que se dividem em bartenders e garçons. Por lá, todos se esforçam para manter o respeito e deixar o ambiente menos estressante possível.



Além de salários um pouco acima da média do mercado segundo os sócios, a comissão é dividida igualmente entre todos os funcionários , medidas que, para o trio, diminuem a competição e os conflitos entre a equipe.

Informações gerais



O Genú fica na rua Coronel Genuíno, nº 166, e opera de terça a domingo, das 18h às 23h. Além da operação do bar, o negócio pretende realizar eventos internos e externos pela região.