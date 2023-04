Parrilla uruguaia une gerações em operação na esquina do Parcão

João Pedro Cecchini

24 Abril 2023

O Fierro 7, inaugurado há menos de um ano, fixa-se num endereço característico de Porto Alegre, antes ocupado pela Bazkaria

De portas abertas há cerca de seis meses, o Fierro 7 é um novo espaço da Capital focado na parrilla uruguaia e promete resgatar as influências platinas na gastronomia e no ambiente. Ernesto Pereira, 70 anos, que dedicou mais da metade de sua vida à consultoria de negócios do nicho, é responsável por gerenciar o local ao lado de Manuela Krug, 22 anos, proprietária da operação. Segundo eles, o contraste de gerações complementa a experiência empreendedora do negócio que fica na rua Comendador Caminha, 324, no Moinhos de Vento.Este ponto foi ocupado, por muito tempo, pela Bazkaria, tradicional pizzaria da Capital fechada na pandemia. Roberto Krug, pai de Manuela, logo deu falta do estabelecimento e viu uma oportunidade. O sentimento de ter encontrado uma mina de ouro foi tamanho que, praticamente do dia para a noite, assinou os papéis e entregou as chaves para a filha. "Tive muitos meses para processar essa ideia e, agora, estou apaixonada", comenta, revelando que nem sonhava em seguir neste ramo.