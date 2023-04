Rodízio de espetos veganos é aposta na Zona Norte

O veganismo, no Brasil e no mundo, ganha cada vez mais espaço. Foi com foco nesse cenário que Evandro Rodrigues, proprietário do Picanha's Grill Veg, mudou o viés do seu negócio, que, até 2020, era uma churrascaria tradicional. Desde então, a operação abriu espaço na brasa para carnes produzidas a partir da proteína do trigo. Esses produtos, que muito se assemelham aos clássicos gaúchos, herdam a cultura local do rodízio no espeto e recebem o complemento de pratos quentes, ilhas de salgadinhos e de grelhados, sobremesas e sucos naturais - tudo produzido sem insumos de origem animal.



Do cheiro característico ao tempero, as alternativas ofertadas, segundo Rodrigues, lembram o churrasco mais popular. "Mudamos o buffet para vegano e o pessoal falava que nem tinha sentido falta da carne", lembra o proprietário, responsável pela manutenção na brasa.





O Picanha's Grill Veg opera de quinta-feira a sábado, no período da noite, em formato de tele-entrega. O rodízio acontece aos fins de semana no período do almoço, por R$ 59,00, na avenida Plínio Kroeff, nº 1893, bairro Rubem Berta.



O valor, segundo o proprietário, é muito mais em conta se comparado a outras churrascarias, uma vez que as carnes estão mais caras. Esse fator, somado à preocupação com os animais, foi decisivo para ele mudar de nicho.



Além de perceber uma brecha de mercado, o empreendedor convivia com essa demanda em casa, já que boa parte de sua família é vegana ou vegetariana. Esse cenário fez ele acrescentar "Veg", em definitivo, ao final do nome do estabelecimento. "Tem muitos restaurantes que, se colocassem uma opção vegana no cardápio, atrairiam muito mais público", acredita. O Picanha's Grill Veg opera de quinta-feira a sábado, no período da noite, em formato de tele-entrega. O rodízio acontece aos fins de semana no período do almoço, por R$ 59,00, na avenida Plínio Kroeff, nº 1893, bairro Rubem Berta.O valor, segundo o proprietário, é muito mais em conta se comparado a outras churrascarias, uma vez que as carnes estão mais caras. Esse fator, somado à preocupação com os animais, foi decisivo para ele mudar de nicho.Além de perceber uma brecha de mercado, o empreendedor convivia com essa demanda em casa, já que boa parte de sua família é vegana ou vegetariana. Esse cenário fez ele acrescentar "Veg", em definitivo, ao final do nome do estabelecimento. "Tem muitos restaurantes que,", acredita.