Pampa adiciona parrilla à operação da Assis Brasil e busca consolidar nova marca

"Quando a gente muda, mudamos tudo." Quem diz isso é Charles Buffet, sócio do Pampa, que, com o objetivo de ampliar os horizontes do negócio, acrescentou o churrasco ao cardápio da sede da avenida Assis Brasil, nº 3340. O projeto, que teve início neste ano, desvincula, literalmente, o Burger da marca - agora, chama-se apenas Pampa - e aumenta as perspectivas do empreendimento, atingindo as fronteiras uruguaias, com assados na brasa.



A estrutura do endereço, por ser mais simples, moldável e, consequentemente, necessitar de um menor aporte inicial, de cerca de R$ 250 mil, como explica Charles, foi escolhido para ser o modelo da nova identidade. O formato da parrilla opera no restaurante de segunda à sexta, das 17h às 23h, e sábado e domingo, do meio-dia às 23h. Nestes e nos demais horários de funcionamento, a chapa segue quente para a comercialização de hambúrgueres, entradas e pratos.





O cardápio das carnes, por enquanto, é mais enxuto, com cortes como a entranha (R$ 49,00), o entrecot (R$ 59,00), o assado de tira (R$ 89,00) e o vazio (R$ 99,00). "Estamos num processo novo, temos que estudar e ver o que o cliente quer", diz o empreendedor.

