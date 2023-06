Café Cultura abre nova unidade em food hall no Bom Fim

Café Cultura. O novo espaço está localizado na Alameda 518, food hall no bairro Bom Fim, que opera desde 2022 na rua Fernandes Vieira. Apaixonadas por café e frequentadoras assíduas de cafeterias em Porto Alegre, as amigas Vera Brauner, 66 anos, e Andreia Scarton, 50, decidiram passar de clientes para empreendedoras e abriram, há pouco mais de uma semana, uma franquia do. O novo espaço está localizado naque opera desde 2022 na rua Fernandes Vieira.

Quando Vera se aposentou no ano passado, a vontade de empreender, que já era um tópico comum em bate-papos entre amigas, foi crescendo cada vez mais. Pela familiaridade com o cenário de cafés especiais, já que sua filha, Priscila, comanda a unidade da The Coffee, também no bairro Bom Fim, Vera foi em busca de uma operação para investir e encontrou a rede Café Cultura, cafeteria de Santa Catarina com mais de 40 unidades espalhadas pelo País.

um espaço mais reservado e aconchegante em pleno coração do Bom Fim . O bairro tem muitas cafeterias, mas aqui temos produtos de alta qualidade, tudo feito na hora, ainda não tem uma proposta parecida por aqui”, declara Andreia. Ocupando o número 518 da rua Fernandes Vieira, a Alameda está em processo final de reformas e irá contar com novas operações, como o Ô Xiss e a sorveteria Gianluca Zaffari. "Sempre tem gente circulando aqui, os moradores fazem tudo a pé, então consideramos que o ponto seria estratégico para o café”, pontua Vera. Com a ajuda de Priscila, a dupla ficou sabendo da expansão da Alameda e sabia que lá seria o ponto perfeito para o café. “A ideia é ter. O bairro tem muitas cafeterias, mas aqui temos produtos de alta qualidade, tudo feito na hora, ainda não tem uma proposta parecida por aqui”, declara Andreia. Ocupando o número 518 da rua Fernandes Vieira,, como oe a sorveteria Gianluca Zaffari. "Sempre tem gente circulando aqui, os moradores fazem tudo a pé, então consideramos que o ponto seria estratégico para o café”, pontua Vera.

O objetivo da dupla é oferecer um espaço acolhedor para a clientela do bairro e se tornar referência quando o assunto é café. "Os moradores do Bom Fim são os mais bairristas de Porto Alegre, eles consomem tudo no bairro, porque tem de tudo aqui: hospital, mercado, café. Então queremos ser esse ponto de encontro para eles, essa referência", projeta Andreia, ressaltando o compromisso e a boa relação que buscam manter com os clientes. "Estamos começando, então perguntamos para eles, recebemos ótimos feedbacks, coisas que podemos e estamos melhorando, vamos adaptando ao que vão nos colocando, quando podemos, é claro", afirma a empreendedora.

A rede

Todos os cafés disponíveis no cardápio são produzidos em uma fazenda centenária em Minas Gerais, que envia os itens para a sede da franquia, na Barra da Lagoa, em Santa Catarina. “Eles têm um cuidado muito forte com toda a cadeia produtiva, desde a plantação, todo mundo envolvido. Antes de abrirmos, eles estavam aqui oferecendo suporte, treinamento, temos acompanhamento direto deles no dia a dia da operação”, ressalta Andreia. Além das bebidas, que partem de R$ 7,00, o local oferece pequenas refeições, com foco nos doces e sobremesas.

Além do café



O espaço também conta com uma lojinha, onde é possível adquirir produtos da marca, como o próprio café produzido por lá, e artigos diversos, como canecas, cadernos e ecobags, que também levam o logo do Café Cultura. Entre a área externa e interna, que dispõe de sofá e poltronas, o café acomoda até 42 pessoas e seus pets, com vasilhas de água e casinha no local.

Funcionamento

De segunda à quinta-feira, o café opera das 9h às 19h, nas sextas e sábados, das 9h às 20h, e, aos domingos, das 10h às 19h.