Ô Xiss estreia no Bom Fim e prepara lançamento de franquia

"Ficamos um ano procurando ponto. Queria aqui na Fernandes Vieira", conta a CEO do grupo Press, Carla Tellini, sobre a saga para encontrar o endereço perfeito para a mais recente loja do Ô Xiss, fast-food que resgata a tradição do lanche que nasceu em trailers de Santa Maria, cidade universitária no coração do Rio Grande do Sul.

A unidade já está aberta no bairro Bom Fim no número 518 da rua cobiçada, em Porto Alegre, e vem por aí outra frente da marca: a franquia.

O novo Ô Xiss da Fernandes, nome que pode acabar pegando pela tradição dos porto-alegrenses de chamar ruas e vias pelo primeiro nome, fica também em uma das áreas comerciais mais recentes do bairro e com pegada de food hall, a Alameda Bom Fim, que surgiu em 2022 como mostrou reportagem do GeraçãoE , e recebeu novas marcas, entre elas o Café Cultura e, em breve, a sorveteria Gianluca Zaffari.

O fast-food do Press fica logo na entrada, com mesinhas internas e no deque instalado. Em frente, na lateral da rua, vai ser montado um parklet, adianta Carla. O grupo investiu R$ 1 milhão na operação, que segue o design e cardápio das outras quatro unidades (bairro Moinhos de Vento, BarraShoppingSul, Shopping Iguatemi e Cais Embarcadero) e abriu 15 vagas de emprego.

A loja vai funcionar diariamente, de domingo a quarta, das 11h às 23h, de quinta a sábados, das 11h às 24h.

O movimento já começou forte no primeiro dia, nessa terça-feira (30). Parte pode ser explicada por uma estratégia do Press. "Mandamos sempre convite aos nossos vizinhos para virem conferir a nova operação. Fazemos isso com todas as nossas marcas", conta a CEO.

Além do "autêntico xis", como se refere Carla, a casa tem ainda prensado da escola, prato feito (PF), com opção lowcarb (baixo carboidrato) e lanche vegano. As quatro unidades que já funcionam vendem 10 mil unidades do xis ao mês. A expectativa é chegar a 15 mil com o novo reforço da rede.

Campanha de franquia de Ô Xiss estreia em junho

Carla avisa que candidatos à franquia terão de provar que sabem que xis é melhor que hamburguer. Foto: Patrícia Comunello/JC

A entrada no mundo das franquias será em 2023 ainda. A coluna Minuto Varejo já tinha abordado o modelo e valores para contratação em entrevista da CEO. Carla espera lançar a campanha para captar franqueados em junho. "Já tem muita gente interessada", garante.

Serão três formatos de loja: contêiner, pontod e rua e de shopping center, com valores entre R$ 180 mil e R$ 1 milhão, considerando obras e taxa de franquia estimada em R$ 70 mil. As primeiras unidades franqueadas devem desembarcar na Região Metropolitana. Depois, a ideia é disseminar pelo interior gaúcho. A marca vai ter loja em Gramado, mas será própria, além de mais pontos na Capital.

Um critério será decisivo na seleção de candidatos a montar o negócio:

"A premissa básica para ser operador é saber que xis é melhor do que hamburguer. Quem conhece xis sabe que é completamente diferente e melhor. É um lanche que é totalmente nosso", valoriza Carla.

O grupo Press, que faturou quase R$ 60 milhões em 2022, tem hoje 13 estabelecimentos em Porto Alegre.

Além de Ô Xiss, as outras operações são Press Café (shoppings Moinhos, Iguatemi e BarraShopping), Press Bar Restaurante (rua Hilário Ribeiro, 281), Bah! Restaurante (BarraShoppingSul), Cantina do Press (Shopping Iguatemi), Press do Cais (Cais Embarcadero) e Presstisserie (rua Dinarte Ribeiro, 148).

O grupo tem ainda mais dois braços: a Fábrica do Press, situada no Quarto Distrito e onde são elaborados pães, massas, tortas e outros doces e folheados servidos nas lojas, e o Press To Go, que é a cafeteria autônoma, em formato de vending machine automatizada, mostrada no South Summit 2023 e que foca mercados de grande fluxo, como hospitais, condomínios e universidades.