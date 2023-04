Di Paolo reforça empório para ampliar experiência de clientes e receita da rede

Di Paolo tem investido para consolidar a parte de empório e marca própria em seus restaurantes. Recentemente, a rede apostou em um Caxias do Sul, com investimento de R$ 800 mil. Conhecida pelo tradicional galeto al primo canto, atem investido para consolidar a parte de empório e marca própria em seus restaurantes. Recentemente, a rede apostou em um novo projeto arquitetônico na unidade localizada no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em, com investimento de R$ 800 mil.

Em 2022, a rede investiu R$ 7,5 milhões em novas operações no Rio Grande do Sul e fora do estado. A expansão no ano passado impactou o desempenho. A marca registrou receita de mais de R$ 100 milhões, alta de 18% frente a 2021.

Um dos destaques do projeto é a área de empório, que conta com produtos para o cliente levar para casa um pouquinho da experiência italiana que teve no restaurante, aposta a rede.

"Em 2020, começamos um processo de revitalização da marca, com a intenção de torná-la mais atual e separar os conceitos de Expresso, Galeto e Grill. Em Lourdes, especialmente, tivemos a ideia do Empório para valorizar mais a recepção e, também, o vinho nacional, além dos produtos com a marca própria Di Paolo", afirma o sócio operador Di Paolo, Márcio Luiz Macagnan, em nota enviada à coluna Minuto Varejo.

O empório com estrutura metálica e prateleiras em madeira de barricas fica na entrada do empreendimento.

Empório Di Paolo tem da massa dos restaurantes a produtos da Serra Gaúcha

Estão à venda espumantes, vinhos e grapa, um destilado de origem italiana, massas, pizzas, caldo de sopa e molhos servidos no restaurantes produzido pela fábrica Belle, em Bento Gonçalves, e o suco de uva, do Morro de Tuiuti. Além da lista, produtos de fornecedores da Serra Gaúcha podem ser comprados na loja.

Unidade aberta em 2022 em São José dos Campos, São Paulo, tem venda de produtos. Foto: Di Paolo/Divulgação

A marca possui três vinhos da casa, um tinto Cabernet Sauvignon/Merlot e um branco Chardonnay, ambos elaborados há mais de 20 anos pela Vinícola Valmarino, de Pinto Bandeira, e um Primitivo di Manduria DOC, importado pela Di Paolo e produzido pela italiana MondoDelVino.

Conforme o sócio operador, o empório une duas frentes: "Vender os produtos com marca própria para que as pessoas possam levar para casa o que mais gostaram no menu e vivenciar uma boa experiência em domicílio e agregar valor à marca, abrindo mercado a fabricantes".

A loja está em todos os restaurantes da rede, com exceção de algumas unidades Expresso, focadas em gastronomia do dia a dia.

A Di Paolo estreou em Garibaldi em 1994 e soma hoje 13 casas espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Segundo a rede, as próximas unidades a passarem por revitalizações são os dois Expresso Di Paolo de Caxias do Sul, no Shopping Villagio e no San Pellegrino Bourbon Shopping. Também estão no cronograma as unidades do Recanto Maestro, em Santa Maria (RS), e de Itapema (SC).