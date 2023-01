Galeteria da Serra gaúcha investe aproximadamente R$ 7,5 milhões em novas unidades em 2022

recém-inaugurada unidade da Protásio Alves Galeteria tradicional da Serra gaúcha, a Di Paolo investiu aproximadamente R$ 7,5 milhões em novas unidades no ano de 2022. Valor foi nas unidades de São José dos Campos, em São Paulo (R$ 3,1 milhões), em Novo Hamburgo (R$ 2 ,5 milhões), na praça de alimentação do Bourbon Shopping Wallig (R$ 600 mil) e na(R$1,2 milhão). As unidades de São José dos Campos e de Novo Hamburgo tiveram aporte de investidores, as demais foram abertas com recursos próprios.

A rede tem investido no formato Expresso, focado no dia a dia e que oferece pratos já sugeridos - como Sopa de Capeletti, Entrecot Superexpresso, Prato Filé e Galeto Superexpresso - além da opção do cliente montar o próprio expresso, escolhendo carne, massa ou arroz, molho e acompanhamentos. O modelo está disponível em Porto Alegre, no Wallig e na Protásio; na Quarta Colônia, no Recanto Maestro; e em Caxias do Sul, no Shopping Iguatemi Espaço LifeStyle, Shopping Iguatemi Praça de Alimentação e Shopping Bourbon San Pellegrino.

Segundo o fundador da rede, Paulo Geremia, o Expresso é um formato que se adequa ao cotidiano dos clientes. "Ele é específico mais para pessoas que trabalham na região e pessoas que passam mais em shopping e em locais de bastante concentração. Onde é servido um prato com o galeto al primo canto em uma porção de 250g, são dois pedaços, e que vai ter os acompanhamentos: massa, polenta, queijinho, salada. É possível ter pratos já fixos, que são do dia a dia, de escolha completa; como é também possível tu montar o teu prato, tu pedir o galeto com o tortéi, com o queijinho, com a maionese, com polenta, até quatro acompanhamentos", afirma o empresário.

Unidade na avenida Protásio Alves concentrará produção do delivery na Capital, incluindo cardápio de pizzas. Foto: Isabelle Rieger/JC

O empresário aponta essa personalização como uma forma de democratizar o galeto, pois com R$ 30 é possível comer a carne com espaguete e molho, além praticamente todos os acompanhamentos de uma sequência por valores que variam em torno de R$ 40.

A nova unidade de Porto Alegre, além de contar com a opção de Expresso, ainda concentra a produção do delivery da rede na Capital - tanto de pizza, quanto do Di Paolo Galeto. "A gente tem um espaço especial para delivery também de todas as marcas para toda a Porto Alegre. Também vamos aqui ter a função de produzir para outros Expressos que vão abrir nos próximos anos, para que isso então tenha o padrão e a qualidade para todas as casas", explica Geremia.

Para 2023, a rede já tem planos para abrir uma nova unidade no Rio Grande do Sul; agora, na cidade de Esteio, também em formato Expresso. "O Expresso é muito mais rápido se abrir casas e oportunidades, essa de Esteio já está contratada. É realmente um local que passa muita gente, muitos carros. A gente vai fazer delivery lá também. Então é uma oportunidade acredito também de atender aquela região. Provavelmente terá mais alguns expressos que são obras rápidas e que está em estudo, mas contratado hoje nós temos esse de Esteio", finaliza o empresário.