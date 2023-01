Galeteria tradicional da Serra gaúcha abre nova unidade em Porto Alegre

A Di Paolo, tradicional rede de cozinha italiana da Serra gaúcha, inaugurou uma nova unidade em Porto Alegre. Em nota enviada ao Jornal do Comércio, a marca afirma que o Expresso Di Paolo (Avenida Protásio Alves, 3136) é um prédio de dois andares e 700 metros quadrados que concentra restaurante, central de compras e produção para o sistema delivery da marca.

O cardápio da nova unidade contempla o tradicional galeto al primo canto, carro-chefe da rede, massas, molhos, arroz, saladas, batata-frita, polenta, sobremesas, pizzas de fermentação natural, carne, salmão, peito de frango grelhado, ovo frito e pratos vegetarianos. O Expresso Di Paolo ainda oferece opções para happy hour, com tábuas, frango a passarinho, chope e cerveja artesanal.

A unidade ainda terá espaço para a produção de alguns insumos que compõem os pratos, como massas e molhos. Equipado com duas cozinhas com churrasqueira a carvão e forno à lenha, o local irá concentrar a produção para o sistema de delivery da rede em Porto Alegre.

"Os pratos pedidos por APP ou pelo site chegarão quentes rapidamente ao cliente por meio de motoboys próprios. Quem for comer no local espera 15 minutos entre o pedido e a chegada do prato à mesa", afirma o fundador da rede, Paulo Geremia. O delivery oferece os kits Di Paolo - nos tamanhos duplo, família e super família -, além dos pratos padrões e os montados pelo cliente.

Segundo o fundador da rede, o objetivo da marca é abrir um novo Expresso Di Paolo na cidade de Esteio. Atualmente, a marca está presente nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, além do Rio Grande do Sul, onde iniciou sua trajetória em 1994. São oito unidades no RS, sendo três no formato Expresso - duas delas na Capital e uma em Caxias do Sul.