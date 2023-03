Rede Di Paolo investe em novo conceito e revitalização da marca

rede Di Paolo deu sequência na unidade localizada no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul, às mudanças já implementadas em Bento Gonçalves e Garibaldi e que serão levadas futuramente a outras operações. Em Caxias do Sul, com investimento de aproximadamente R$ 800 mil, elas contemplam novo projeto arquitetônico, melhorias no salão de eventos, criação de empório, sala para reuniões privativas e brinquedoteca.

As próximas unidades a serem revitalizadas são os dois Expresso Di Paolo de Caxias do Sul, no Shopping Villagio e no San Pellegrino Bourbon Shopping. Também estão no cronograma as unidades do Recanto Maestro, em Santa Maria (RS), e de Itapema (SC). O projeto assinado pela arquiteta Letícia Zanesco tem inspiração da cultura dos imigrantes italianos, em um formato mais contemporâneo, com elementos que retratam o novo momento da marca, mas sem deixar de lado os quase 30 anos de história.

O sócio Márcio Luiz Macagnan destacou o início, em 2020, pela revitalização da marca, com a intenção de torná-la mais atual e separar os conceitos de Expresso, Galeto e Grill. “Em Lourdes, especificamente, tivemos a ideia do empório para valorizar mais a recepção e, também, o vinho nacional, além dos produtos com a marca própria Di Paolo”, explicou. As ambientações são compostas por fotos originais da Família Geremia e utensílios de uma cozinha típica italiana para contar a história da marca, além de itens que remetem à colonização italiana.

Na entrada, o cliente encontra um empório, onde estão expostos vinhos, espumantes, sucos e cachaças, além dos demais produtos com a marca própria Di Paolo, como massas, pizzas e molhos congelados. A ideia é que o consumidor adquira e leve para casa um pouco da experiência gastronômica do restaurante. “Temos em torno de 200 rótulos, muitos deles de pequenas vinícolas da região, valorizando o produto local”, salienta Macagnan. O espaço também pode ser utilizado durante a tarde para consumo de opções à la carte, tábuas de frios e porções, inclusive para vegetarianos.

Outra novidade é a sala para reuniões privativas. O espaço, equipado com tela para projeção e isolamento acústico, permite a realização de atividades para até 25 pessoas. Há também uma brinquedoteca, com duas salas internas e uma área externa, com balanço, casinha na árvore e brinquedos para os pequenos. A unidade de Lourdes possui capacidade para atender até 220 pessoas simultaneamente, sendo 130 no primeiro salão, com telão e sonorização para eventos, 25 na sala privativa e as demais, no espaço principal.



O Grupo Di Paolo possui 19 casas distribuídas em oito cidades de quatro estados do Brasil: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Para 2023, a expectativa de crescimento é de 8%. Neste sentido, está sendo construída uma nova unidade do Di Paolo Grill no Shopping Iguatemi, em Sorocaba (SP), com inauguração prevista para maio. Há também expectativa para a abertura de mais um Expresso Di Paolo na cidade de Esteio, em junho.

De acordo com o fundador Paulo Geremia, as 19 casas serviram mais de 1 milhão de refeições, entre sequências e pratos expressos, no ano passado, resultando em faturamento superior a R$ 100 milhões, incluindo unidades e franquias, em alta de 18% sobre o ano anterior. “O êxito recente se deve ao desenvolvimento de pesquisas realizadas desde 2018, que serviram de base para a reestruturação da marca, evidenciando seu potencial de crescimento e agregando ainda mais valor à cultura gastronômica da imigração italiana na Serra Gaúcha”, avalia.

O empresário relata que as pesquisas identificaram as origens de cada prato servido pelo Di Paolo, o que potencializou a identificação da marca com os produtos e simplificou a projeção de um relacionamento pautado na lealdade com os clientes. Além disso, foi implementado um intenso processo de treinamento dos mais de 500 funcionários das equipes. Criado em 1994, com a primeira unidade em Bento Gonçalves, o grupo está em Caxias há 25 anos, começando pela unidade de Lourdes.