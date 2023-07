Oak's Burritos volta à Zona Sul com operação em food hall a céu aberto

Os amantes de comida mexicana tem uma nova parada obrigatória na zona sul de Porto Alegre. O Oak's Burritos, fast food focado em gastronomia mexicana, agora, faz parte do Complexo Quintal Dona Irena, food hall a céu aberto que opera desde 2022 no bairro Tristeza. Mas a novidade é, na verdade, um reencontro. Isso porque a marca, que hoje tem unidades no bairros Bom Fim e Auxiliadora na Capital, além operações em Canoas, São Paulo e Rio de Janeiro, começou na Zona Sul em 2010.

Hassann Akmed é nome por trás do Quintal Dona Irena e conta que a escolha pela marca veio após um estudo sobre as demandas da clientela da região. "Foi uma operação que escolhemos muito a dedo por uma questão de carência aqui na Zona Sul em relação ao delivery e à comida mexicana. Foi todo um penso para compor o negócio do Quintal Dona Irena", explica o empreendedor, revelando que a recepção foi de acordo com as expectativas. " O Oak's Burritos nasceu na Zona Sul e foi para o Bom Fim. Depois de 10 anos, estão retornando para a Zona Sul para o Quintal Dona Irena. É aquele sentimento de saudade , de nostalgia, de estar voltando para onde nasceram. O público aceitou superbem, ficaram muito felizes", conta.

Quintal Dona Irena conta com Usina das Massas, Livia Guzzo Sweet Coffee e Amo Crepes e Tapiocas. Hassann revela que, em breve, uma nova operação chegará ao food hall. "Vamos abrir, na primeira quinzena de agosto, uma nova hamburgueria. Ela também já existia na Zona Sul, fechou na pandemia, e agora está retornando", adianta o empreendedor, que planeja, ainda, uma pizzaria e uma parrilla para o espaço. Além do Oak's, o. Hassann revela que, em breve, uma nova operação chegará ao food hall. "Vamos abrir, na primeira quinzena de agosto, uma nova hamburgueria. Ela também já existia na Zona Sul, fechou na pandemia, e agora está retornando", adianta o empreendedor, que planeja, ainda, uma pizzaria e uma parrilla para o espaço.

LEIA TAMBÉM > Delivery de poke de Garopaba é novidade em Porto Alegre

Com pouco mais de um ano de operação, a avaliação que Hassann faz do Quintal Dona Irena é positiva e avalia com bons olhos a chegada de novos negócios de gastronomia à região. "O projeto foi feito para desenvolver a comunidade. Muita gente fala que a Zona Sul tem algo estranho, que as coisas não dão certo, não duram muito tempo. E a minha ideia é trocar essa imagem, mostrar que as coisas dão muito certo na Zona Sul, que está em crescimento. Temos que acreditar no charme que a região tem também de turismo e ter mais opções. A partir disso, as pessoas acabam frequentando mais", destaca, pontuando que ter mais operações na região agrega para todos os negócios. "Quanto mais, melhor. Movimento gera movimento. A concorrência é bem saudável. Cada vez agrega mais valor para a região e o objetivo é desenvolver o entorno para as pessoas não terem a necessidade de atravessar a cidade para frequentar espaços bacanas de convivência", afirma.

Destaques do cardápio do Oak's Burritos

O carro-chefe da marca, como o nome anuncia, são os burritos, que estão disponíveis em versões com carne, frango e vegetarianas. Para quem busca opções mais leves, há a opção de bowl, com os mesmos ingredientes do burritos, apenas sem a tortilha. Outros clássicos mexicanos, como nachos e quedasillas compõem o cardápio.

Informações Gerais sobre o Quintal Dona Irena

O espaço opera de terça-feira a domingo, a partir das 11h30min, na rua Dr. Armando Barbedo, nº 256, no bairro Tristeza.